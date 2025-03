Il Concerto di Beneficenza di Voceincanto “L’Armonia che unisce”

Arezzo, 11 marzo 2025 – L’Associazione Voceincanto aps e Caritas Arezzo vi invitano a partecipare ad un concerto dedicato alla Solidarietà. L’appuntamento, ad ingresso libero, è fissato per Sabato 15 Marzo 2025 alle ore 21:00 nella Chiesa di San Michele.

Vi sarà la possibilità di “ascoltare e vedere” la musica grazie alla partecipazione di tutte le formazioni corali dell’Associazione Voceincanto

La musica ha il potere di unire, emozionare e abbattere le barriere. Ed è proprio con questo spirito che l’Associazione Voceincanto APS invita tutta la cittadinanza al Concerto di Beneficenza “L’Armonia che unisce”, un evento speciale dedicato alla Caritas di Arezzo, in programma il 15 marzo 2025 alle ore 21:00 nella suggestiva Chiesa di San Michele, in Piazza San Michele 2 ad Arezzo.

Sarà una serata all’insegna della condivisione e della bellezza, in cui le voci di tutte le formazioni corali dell’Associazione si uniranno per regalare un viaggio musicale tra tradizione e spiritualità.

Il programma sarà un mosaico di melodie che attraversano epoche e culture, Il Coro Voci Bianche Voceincanto ci porterà alla scoperta di spirituals e canti tradizionali da tutto il mondo, Il Coro MANI BIANCHE Voceincanto interpreterà e segnerà brani che parlano di amore e solidarietà ispirandosi anche alle parole di Madre Teresa di Calcutta, Il Coro Giovanile Voceincanto proporrà un raffinato repertorio mariano con opere di compositori contemporanei in un intreccio di suoni e spiritualità, Il Coro Cantori di Vita darà voce a musica corale ispirata da testi antichi portando un messaggio di speranza e luce.

Ad accompagnarli all’organo, Lorenzo Magi ed Eleonora Niccolini, mentre la Lingua dei Segni Italiana (LIS), interpretata da Rachele Vanni, renderà la musica accessibile a tutti, in un autentico incontro tra suono e gesto. A dirigere la serata sarà il Maestro Gianna Ghiori, Direttore Artistico e Direttore dei Cori di grande esperienza e sensibilità musicale.

L’ingresso sarà libero, con la possibilità di offrire un contributo a sostegno delle attività di Caritas Arezzo, che ogni giorno si impegna ad aiutare chi si trova in difficoltà, sostenendo con aiuti concreti, accoglienza e progetti di inclusione.

I volontari di Caritas Arezzo si occuperanno della raccolta fondi.

Sarà un’occasione per vivere insieme la musica come linguaggio universale di inclusione e vicinanza, in un abbraccio di voci che vibrano all’unisono per un’unica causa: la solidarietà.

Il Concerto di Beneficenza “L’Armonia che unisce” è sostenuto dalla Regione Toscana e patrocinato da ACT Associazione Cori della Toscana.