Il Concerto di Beneficenza di Voceincanto “Canto per…”

Arezzo, 2 ottobre 2023 – Sarà un momento di canto corale volto all’insegna della tradizione ma anche innovativo e “diverso”, l’evento che l’Associazione Voceincanto aps desidera regalare al pubblico e alla città di Arezzo. Sarà un Concerto di solidarietà, che vedrà Voceincanto condividere gli scopi che UNICEF e Caritas Arezzo da sempre promuovono.

Ed è proprio nella meravigliosa cornice di Santa Maria della Pieve che si esibiranno nella serata di Giovedì 5 Ottobre alle ore 21:00 tanti giovani talentuosi coristi e musicisti.

Un programma per emozionare. “Questo concerto, che da inizio all’attività corale 2023-2024 dell’Associazione, è la risposta – dichiara il Direttore Gianna Ghiori – all’invito del Dott. Giovanni Poggini, comune amico delle tre realtà, per aiutare concretamente UNICEF, la principale organizzazione globale per la tutela dell'infanzia, e la nostra Caritas Diocesana nei loro più quotidiani bisogni e scopi umanitari. “

La serata musicale si aprirà proprio con un esempio di unione, di integrazione e di inclusione, il grande Coro MANI BIANCHE formato dai coristi del Coro Mani Bianche, dal Coro Voci Bianche e Giovanile Voceincanto e dal coro Cantori di Vita, circa cinquanta coristi che si sono impegnati nel progetto “La Voce in punta di Dita”.

Un grande coro dove si vive la musica ed il canto anche attraverso il linguaggio dei segni LIS e dove si vuole assottigliare il confine tra le diverse espressioni artistiche ed umane.

Il concerto proseguirà poi con l’esecuzione da parte del Coro Cantori di Vita assieme al Giovanile Voceincanto della delicata “Messe Breve in C” di Charles Gounod, componimento di rara bellezza e dolcezza musicale.

Termineranno le giovani e talentuose voci del Coro Giovanile Voceincanto con una selezioni di brani corali di autori contemporanei dedicati alla figura di Maria.

Tutta l’organizzazione e la direzione dell’evento saranno nelle mani di Gianna Ghiori, Direttore Artistico e Direttore dei Cori di grande esperienza e sensibilità musicale, al pianoforte il Maestro Lorenzo Magi ed Interprete LIS Rachele Vanni.

I volontari di UNICEF Comitato Provinciale Arezzo e Caritas Arezzo si occuperanno della raccolta fondi.

Il Concerto di Beneficenza “Canto per…” è sostenuto dalla Regione Toscana, patrocinato dal Comune di Arezzo e da ACT Associazione Cori della Toscana, è inoltre realizzato con il contributo dell'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo.