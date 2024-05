Il Colore si fa spazio lo spettacolo in scena ai Ricomposti

Arezzo, 6 maggio 2024 – Si chiama Il Colore si fa spazio lo spettacolo di Anghiari Dance Hub Gruppo Nanoi / Torcellini che andrà in scena al teatro dei Ricomposti di Anghiari domenica 12 maggio alle 18,30. In scena le coreografie di: Marco Valerio Amico e Rhuena Bracci, sul palco Marina Bertoni, Rhuena Bracci, Andrea Dionisi, Marco Maretti accompagnati dalle musiche dal vivo di Bruno Dorella. Il colore si fa spazio è una installazione coreografica. Il teatro diventa luogo in cui entrare, stare e immergersi. I confini tra concerto, spettacolo di danza, o esposizione museale si assottigliano per trasformare lo spettacolo in una esperienza. Non c’è inizio ne fine. C’è un tempo di apertura e di chiusura in cui ognuno può scegliere liberamente quanto tempo stare all’interno dell’installazione. La coreografia è un avvicendarsi di azioni e immagini che si susseguono senza una narrazione lineare: le visioni, i personaggi agiscono lo spazio accogliendo gli spettatori; le luci fluttuanti e i suoni di Dorella, immergono l’osservatore in un luogo sognante. Il Gruppo Nanou come spazio di confronto delle visioni artistiche di Marco Valerio Amico, Rhuena Bracci e Roberto Rettura, nasce nel 2004 diventando luogo dove corpo, suono e immagine trovano un linguaggio comune nella coreografia, dando vita ad un’opera organica. Negli anni la compagnia ha attraversano piazze importanti quali Fabbrica Europa, Santarcangelo Festival, Drodesera, Les Brigittines (Belgium), Unidram (Germany), Nu Dance Fest (Slovensko), La MaMa ETC (New York City, USA). Dal 2019 l’immaginario sonoro è affidato al musicista Bruno Dorella, fondatore di diversi gruppi musicali, tra cui OvO, Ronin e Bachi da Pietra. Dal 2020 gruppo nanou ha avviato un percorso di collaborazione con l’artista visivo Alfredo Pirri, che ha curato la scena del progetto Paradiso, finalista ai premi UBU 2022 nelle categorie “miglior spettacolo di danza” e “migliore scenografia”. Sul palco di Anghiari proporranno una performance installativa e immersiva di danza contemporanea con musica dal vivo. Lo spettatore non avrà il posto assegnato ma potrà muoversi e sedersi nello spazio del teatro a suo piacimento.

L'abbonato ha già garantito il suo ingresso. Per info: [email protected], +39 349 3433414