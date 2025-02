Arezzo, 6 febbraio 2025 – Il Circo Arkar arriva a Terranuova Bracciolini Dal 13 al 16 febbraio uno spettacolo per tutta la famiglia

Per la prima volta il Circo Arkar fa tappa a Terranuova Bracciolini. Dal 13 al 16 febbraio, nel parcheggio Prospero Prosperi (via del Sole), grandi e piccini potranno vivere un'esperienza unica e magica con uno spettacolo circense coinvolgente e divertente, completamente privo di animali.

Gli spettacoli si terranno nei seguenti giorni e orari:

Giovedì e venerdì: ore 18:15

Sabato: ore 16:00 e ore 18:15

Domenica: ore 15:30 e ore 17:30

Tariffe:

Giovedì: tutti i biglietti (adulti e bambini) a soli 6 euro

Altri giorni: biglietto 8 euro per gli adulti, 6 euro per i bambini

Il Circo Arkar offre uno spettacolo per tutta la famiglia, senza l'uso di animali, concentrandosi sulla maestria degli artisti e sull'incredibile varietà di numeri coinvolgenti e sulla giocoleria.

“Con gioia accogliamo per la prima volta a Terranuova Bracciolini il Circo Arkar – ha detto l’assessora alla promozione del territorio, Sara Grifoni – un evento che promette di entusiasmare adulti e bambini. Si tratta di una proposta di intrattenimento per tutta la famiglia che, oltre a rispettare i più alti standard di spettacolo, si distingue per l’assenza di animali, in linea con una visione più etica e moderna del circo. Invitiamo tutti a partecipare a questo speciale appuntamento svago”. Al fine di garantire la buona riuscita dell’evento e l'adeguata preparazione dell'area, dal 11 febbraio, ore 8:30, fino al 19 febbraio 2025, ore 24:00, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Prospero Prosperi (area sinistra del parcheggio auto), con eccezione per i veicoli funzionali al circo.