Arezzo, 21 marzo 2025 – Sabato 29 marzo alle ore 21.00, il Teatro di Anghiari aprirà le porte della nuova stagione teatrale 2025 con l’anteprima dello spettacolo IL CANTO SULLA POLVERE Invocazione a Ingeborg Bachmann di e con l’attrice, regista e musicista tifernate Alessandra Chieli. Il lavoro, sostenuto da Teatro Macondo | C.A.P.I. - Teatro di Anghiari - Residenza della Toscana, Armunia - CapoTraveKilowatt e finalista del premio Dante Cappelletti 2023, debutterà il primo luglio 2025 a Napoli all’interno del Campania Teatro Festival.

Il canto sulla polvere è un’invocazione all’amore come pratica rivoluzionaria contro l’ordine del mondo. È un viaggio profondo nella parola poetica, esatta e immaginifica di Ingeborg Bachmann. La voce di Bachmann, attraverso un unico corpo in scena, darà vita a storie e personaggi, ci racconterà l’amore e il tempo di queste vite ardenti e assolute, sempre vicine al limite. Ci racconterà il rapporto intimo con il tempo, quell’aderenza ad un oggi imprescindibile e inevitabile esplorando temi universali come l’identità̀, l’amore e la solitudine con l’ironia e il cinismo che la contraddistinguono. Sarà un viaggio sonoro e immaginifico, un gioco combinatorio molto vicino al linguaggio cinematografico in cui luce, voce, suono e corpo si fondono, danzando insieme come linee drammaturgiche di un’unica partitura.

Del gruppo di lavoro, composto quasi interamente da professionisti umbri e della Valtiberina toscana, fanno parte: Emma Tramontana - assistente alla regia, Michele Mandrelli - musiche originali e disegno sonoro, Toni Virgillito - musiche originali, Julianne Ricciardi - disegno coreografico, Armida Kim – costumi, Stefan Schweitzer - supervisione tecnica luci e scene.

INFO BIGLIETTI

Il canto sulla polvere Invocazione a Ingeborg Bachmann | Teatro di Anghiari 29 marzo 2025 ore 21:00

INTERO: € 15,00

RIDOTTO: € 12,00 (Soci Teatro / Under18 / Over65)

Biglietteria online www.teatrodianghiari.it + Commissione online (1€/ticket)

* I posti per lo spettacolo SONO NUMERATI * Biglietteria online dal 12 al 29 marzo 2025 fino alle ore 18:00