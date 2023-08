Il bando per gli alloggi Tutte le scadenze per fare la domanda

Per gli studenti universitari non pesa solo l’eventuale abbonamento a treni o autobus. Per i fuori sede c’è da considerare anche l’affitto per una stanza e la mensa. Anche quest’anno gli iscritti alle università toscane di Firenze, Pisa e Siena potranno fare domanda per accedere alle borse di studio e posti alloggio messi a bando dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì. Il termine ultimo è il 6 settembre per gli studenti iscritti o che intendano iscriversi ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, mentre gli iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione potranno fare domanda a partire dal 25 settembre e fino alle 13 del 15 novembre 2023.

I vincitori della borsa di studio avranno diritto a una quota monetaria, che varia in relazione alla condizione economica e alla condizione di studente in sede, pendolare e fuori sede (quest’ultima determinata dalla provenienza e dai tempi di percorrenza del trasporto pubblico necessari per raggiungere la sede del corso di studi), alla fruizione gratuita del servizio mensa e, se vincitori di posto alloggio, all’assegnazione gratuita dello stesso nelle residenze universitarie o, in caso di indisponibilità di posti, all’erogazione del contributo affitto. Gli studenti vincitori sono inoltre esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Per partecipare, oltre ai requisiti generali, sono richiesti ulteriori requisiti di merito ed economici, specificati nel bando consultabile sul sito giovanisi.it. La domanda deve essere presentata attraverso la piattaforma online del Dsu (portale-sol.dsu.toscana.itappsV3.1solpublic) alla quale si può accedere tramite Spid.