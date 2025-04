Il 25 aprile con Bobo Rondelli a Cavriglia

Arezzo, 18 aprile 2025 – Non sarà un 25 aprile come gli altri, il prossimo. Sarà ancora più importante, soprattutto in un momento complesso come quello che stiamo vivendo a livello internazionale con i tanti conflitti aperti ed una situazione di fortissima instabilità politica, mentre tutti i nostri valori e le nostre certezze sembrano essere rimesse in discussione.

A 80 anni dalla Liberazione, a Cavriglia, terra di sanguinosi eccidi nazifascisti e di numerosi partigiani, non potevamo restare inermi. Così abbiamo pensato di organizzare una giornata intera di iniziative, in collaborazione con Anpi, Arci di Castelnuovo e Materiali Sonori.

Sarà, questa, l’occasione per stare assieme e condividere idee ed emozioni, iniziando con l’inaugurazione alle ore 11 della nuova opera “Nefertiti” del Maestro armeno Vighen Avetis, da sempre legato alla nostra terra, che sarà posizionata per un mese nell’area circostante l’ingresso del Palazzo Comunale, per proseguire, poi, col pranzo sociale aperto a tutti nei locali del Circolo di Castelnuovo.

L’evento proseguirà in Piazza della Repubblica alle 15 e 30, per una grande Festa di Liberazione attraverso la musica del gruppo valdarnese “Waks up in the Cosmos” con un concerto preceduto dai saluti istituzionali del Sindaco e di un rappresentante di Anpi. Seguirà un momento di riflessione con alcune letture partigiane, testimonianze e memorie.

L’evento clou sarà il concerto di Bobo Rondelli con “Musica da Ripostiglio” che accompagnerà il pubblico fino all’inaugurazione del nuovo percorso pedonale, impreziosito da alcune opere dell’ultima edizione del Simposio di Scultura Monumentale, prevista alle ore 18 e 30.

Nel corso della storia, la musica ha svolto un ruolo cruciale nel collegare arte e politica, diventando un veicolo di lotta sociale e supportando i movimenti di protesta. Dalle lotte per i diritti civili alle proteste contro la guerra, fino alla denuncia delle ingiustizie sociali, la musica ha sempre accompagnato e sostenuto i movimenti sociali e i cambiamenti storici. È stata la colonna sonora di atti di resistenza e di rivendicazioni collettive, offrendo una piattaforma per l’attivismo sociale.

E sarà così anche da noi! Bobo Rondelli con la sua musica e la sua arte ci consentirà di vivere un 25 aprile speciale, provando a impegnarci tutti insieme per la pace.

“Abbiamo scelto di commemorare una data così importante organizzando un ricco calendario di eventi, ove si alterneranno momenti di convivialità e socializzazione, ad altri improntati al ricordo e alla riflessione. “– commentano il Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni e il Vicesindaco con delega alla cultura Filippo Boni - “in una fase storica delicata come quella che stiamo vivendo è quanto mai necessario fermarsi a riflettere su quanto già accaduto, affinché sia di monito per ognuno di noi, senza perdere al contempo la voglia e la gioia di stare assieme e condividere anche ore in allegria.”