Il 24, 25 e 26 agosto torna il Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo

Arezzo, 17 maggio 2023 – Arezzo si conferma anche quest’anno punto di riferimento della coralità mondiale: sono, infatti, ben 13 i cori iscritti al Concorso Polifonico Internazionale, una cifra che segna definitivamente una ripresa della rassegna rispetto agli ultimi anni.

Così il direttore artistico del Polifonico, il Maestro Luigi Marzola: “Tre cori a voci femminili e dieci cori a voci miste per un totale di più di 400 coristi in rappresentanza di dieci paesi del mondo, a cui si aggiunge il coro dell’Università di Lubiana che inaugurerà la manifestazione corale: grandi numeri e alto livello qualitativo saranno la cifra di questa 71ª edizione del “Polifonico” di Arezzo che prevede concorso, concerti, convegni e tavole rotonde e, come sempre, il coinvolgimento della Scuola Superiore per Direttori di Coro.”

Questi, dunque, i cori in concorso per la prossima edizione del Polifonico Internazionale:

1

Coro Hots Abesbatza

Paesi Baschi – Spagna

2

Coro The Archipelago Singers

Tangerang Selatan – Indonesia

3

Coro VU-Kammerkoor

Amsterdam – Paesi Bassi

4

Coro da Camera di Torino

Torino – Italia

5

Coro Musicanova

Roma – Italia

6

Coro Palawan State University Singers (PSUS)

Puerto Princesa City – Filippine

7

Coro de Dones de la Universidad de Ia Islas Baleares (UIB)

Palma – Spagna

8

Coro Feminino do Conservatório do Vale Suousa (CVS)

Lousada – Portogallo

9

Coro Rondo Vocal Ensemble

Wrocław – Polonia

10

Coro Evoke

Londra – Regno Unito

11

Coro Lund Academic Choir

Lund – Svezia

12

Coro New Dublin Voices

Dunboyne, Meath – Irlanda

13

Coro Madrid Youth Choir

Madrid – Spagna

Anche quest’anno sono cinque le sezioni previste dal Concorso che metteranno alla prova i cori:

1 – Obbligatoria

2 – Musica sacra

3 – Musica profana

4 – Rinascimentale monografica dedicata al 400° anniversario della morte di William Byrd

5 – 38º festival internazionale di Canto popolare