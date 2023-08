I pomeriggi di relax con gli amici Mare e montagna, che bellezza

Ancora pochi giorni e poi anche questo caldo eccezionale ce lo saremo lasciato alle spalle. Sono in arrivo bruschi cali delle temperature. Nel frattempo continuano le vacanze agli sgoccioli dei nostri lettori, in vista del grande esodo. E il trend non cambia perchè a preferire la montagna sono in molti. A cominciare da Giovanna, Lara, Leo e Luca che hanno trascorso una bella vacanza in famiglia a Passo Monte Croce tra la regione Trentino-Alto Adige e il Veneto. Un bel posto immerso nel verde e del silenzio dove l’unica parola d’ordine è relax.

C’è chi come Franco e Maddy si è spinto addirittura a Nordkapp ovvero Capo Nord, in Norvegia, importante punto di riferimento per le navi che solcavano quei mari. Momenti di divertimento ai giardini di Pozza di Fassa sulle Dolomiti, dove un’allegra combriccola di affezionati lettori de La Nazione si è dato appuntamento quest’anno per trascorrere insieme le vacanze. E anche qui hanno cercato e trovato La Nazione. Unica ad aver scelto il mare è la piccola Azzurra che si trova al Lido di Camaiore con la famiglia.

LuCri