I luoghi della tradizione. Ecco le dimore storiche. Vero scrigno del passato

Un salotto itinerante in giro per la Toscana che si occupa di attualità, cultura, economia, politica, condotto da Carlotta Romualdi. ’La Pisaniana’ è la trasmissione televisiva co-prodotta da 50Canale e dal Circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei, presieduto da Massimo Balzi. Ieri mattina, ospiti, del presidente del consiglio della regione Antonio Mazzeo, il circolo Filippo Mazzei con ’Adsi sezione toscana’ (associazione dimore storiche italiane, ndr). Sono intervenuti il presidente Adsi Toscana Tomaso Marzotto di Caotorta, il presidente dell’ordine architetti toscani Fabrizio Greco e Massimo Balzi, per confermare azioni comuni divulgative per la conoscenza e tutela del patrimonio delle dimore storiche. "Il Consiglio regionale pone l’attenzione sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico rappresentato dalle dimore storiche private, di cui la nostra Regione è dotata - aggiunge Antonio Mazzeo – .

Un regalo per mantenere viva la memoria delle nostre tradizioni e della nostra storia, ma è anche un modo per costruire occasioni per un turismo differente", conclude. Sono 660 le dimore storiche toscane e circa 4500 quelle nazionali. "Il nostro impegno come Circolo Culturale Mazzei – ha spiegato Balzi - è realizzare eventi nei diversi settori della cultura attraverso il racconto della nostra regione. Quest’anno si sancisce un patto tra Associazione Dimore Storiche Italiane e Circolo Mazzei anche per rivolgersi all’organo legislativo proponendo idee e contributi per realizzare leggi che rivolgano attenzione a questi patrimoni". Tra le iniziative in campo anche la trasmissione tv ormai decennale ‘La Pisaniana’ co-prodotta da 50Canale e dal Circolo culturale Mazzei, dedicata alle dimore storiche toscane e che quest’anno prevede quattro focus a partire da domenica 3 marzo.

"Per l’occasione apriremo circa 120 dimore storiche in tutta la Toscana – ha spiegato Tomaso Marzotto di Caotorta – il nostro obiettivo è divulgare quello che facciamo perché rendiamo un grosso servizio al pubblico e alla bellezza del paesaggio". Nel Circolo Mazzei si è costituito un ‘Gruppo d’Imprese’ oggi rappresentato dal coordinatore Fabrizio Greco: "Sono onorato di essere portavoce di una serie di imprenditori toscani che hanno affiancato il progetto offrendo una consulenza a 360 gradi".