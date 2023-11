I Il concerto di Letizia Fuochi insieme a Francesco Frank Cusumano a Cavriglia

Arezzo, 21 novembre 2023 – Venerdì 24 novembre alle ore 21.30, al Teatro Comunale di Cavriglia, la rassegna Materiali In Scena, organizzata dal Comune e dalla Materiali Sonori, proporrà il concerto di Letizia Fuochi. Insieme a Francesco Frank Cusumano alla chitarra, presenterà "Qualcosa in cui credere ancora - storie e canzoni d'amore e di protesta”.

La cantautrice fiorentina racconterà storie e canzoni come fossero uno specchio riflesso e rovesciato di questo momento storico così fragile e complesso.

Alla vigilia del 25 novembre - Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne - il valore delle ricorrenze, proprio in questi giorni, assume un significato ancora più evidente: "affinché abbiano un valore effettivo - ha dichiarato Fuochi nel presentare il concerto - non dobbiamo unicamente ricordarle, ma occorre riconoscere, nella necessità di ricordare, il nostro personale agire, la nostra personale responsabilità a tutela, monito, cambiamento. Perché la nostra vita e la nostra libertà cominciano a finire il giorno che diventiamo silenziosi sulle cose che contano. Amore e protesta sono sentimenti alti, innescano rivoluzioni e cambiamenti stabiliscono diritti e responsabilità, veicolano coscienza e conoscenza, ci rammentano come ogni rivendicazione debba sempre essere autentica e soprattutto meditata”.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 055 9120363, 377 4494360 oppure 055 9669733 (Segreteria del Sindaco). Ingresso 12 euro (online 11 euro).