I giovani studenti del Liceo Musicale "F.Petrarca" protagonisti di Arezzo Nascosta

Arezzo, 4 aprile 2024 – Domenica 7 aprile, in occasione della Rassegna di Musica da Camera "Arezzo nascosta" organizzata da Oida, alle 17,30 Concerto di due Ensembles di giovani studenti del Liceo Musicale "F.Petrarca". Si esibiranno il "disasTrio" formato da Anna Marcheselli al violino, Carmen Dami al Violoncello e Alessandro Santagata al pianoforte con un programma curato dal Prof.Stefano Ruiz e a seguire il "Quintetto Zer'0" con Claudia Zambelli e Mina Perez al violino, Rachele Santucci alla Viola, Emma Tappeti al Violoncello e Davide Manganelli al Pianoforte seguiti dal Prof.Amidei. Gli studenti studiano con i Professori del Liceo Musicale, Lorenzo Rossi, Damiano Puliti, Elisa Pieschi, Sebastian Maccarini e Claudio Freducci. Saranno eseguiti brani di Beethoven, Chopin, Mozart, Piazzolla e Rachmaninov. Durante il concerto si potrà godere sia della degustazione di vini con il Sommelier Stefano Agnoletti facente parte di A.I.S di Arezzo, sia dei balli dei Docenti del corso di Danza Aerea, Bianca Laura Pedone, Elisa Severi, Stella Tucci e Sara Venuti. Si potrà inoltre ascoltare una lettura a cura di Francesco Botti dal progetto "Cantiere di Storie", laboratorio di scrittura creativa

Come da tradizione alle ore 16,30 è prevista la visita guidata del suggestivo luogo che ospita l'iniziativa, in questo caso appunto "Spazio Seme", noto centro artistico ed internazionale fondato nel 2012 da Leonardo Lambruschini, Gianni Bruschi e Francesco Botti, oltre che l'esposizione dei dipinti degli Allievi del Corso di pittura tenuto da Katarina Alojvodic

Insomma, un pomeriggio in cui i ragazzi saranno i veri protagonisti con ogni forma di arte in un appuntamento denominato "Spazio Giovani" proprio per l'occasione.

Per prenotare la visita è possibile scrivere a [email protected]