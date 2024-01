Giuseppe Cederna inaugura la stagione 2023/2024 del teatro Masaccio

Arezzo, 10 gennaio 2024 – Inizierà lunedì 15 gennaio la stagione 2023/24 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Caterina Guzzanti, Ambra Angiolini, Giuseppe Cederna, Aldo Cazzullo, Moni Ovadia sono alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus . Grandi narratori, vicende storiche e di emancipazione, testi che indagano la natura umana, commedia e ironia per una stagione ricca di contenuti.

Il compito di inaugurare la stagione 2023/24 del Teatro Masaccio spetterà a Giuseppe Cederna che lunedì 15 gennaio (ore 21.00, come per tutti gli spettacoli), porterà in scena “Storia di un corpo” di Daniel Pennac, per la regia di Giorgio Gallione.

Uno straordinario percorso dentro un’esistenza. Un tenero e sorprendente regalo post mortem, in forma di diario, che un padre fa alla figlia adorata. Una confessione e insieme un’analisi, fisica ed emozionale, che il nostro io narrante ha tenuto dall’età di dodici anni fino agli ultimi giorni della sua vita. Pagine e pagine di un diario intimo dove, raccontando di muscoli felici, di orgasmi potenti, di denti che fanno male o di meravigliose avventure tra sonno e veglia, si narra una vicenda unica ed insieme universale: lo sviluppo, la crescita e la rovina della sola esperienza che ci fa davvero tutti uguali, quella di noi grandiosi e vulnerabili esseri umani.

Appuntamento successivo sarà domenica 28 gennaio con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia e il loro spettacolo “Il duce delinquente”, tratto da “Mussolini il capobanda” di Aldo Cazzullo.

Fino a lunedì 15 gennaio resta aperta la campagna abbonamenti al museo delle Terre Nuove. Per informazioni è sempre possibile chiamare il numero 0559126213.

campagna abbonamenti

fino a lunedì 15 gennaio

presso il Museo delle Terre Nuove

piazza Cavour 15 – tel. 055 9126213

dal martedì al venerdì ore 15–19

sabato ore 10–13, 15–19

abbonamento a 6 spettacoli

platea: intero € 70 ridotto € 60

galleria: intero € 60 ridotto € 55

speciale abbonamento giovani

I giovani che compiono 18 anni nel 2024 hanno diritto ad un abbonamento al prezzo di €10

biglietti

platea: intero € 15 ridotto € 13

galleria: intero € 13 ridotto € 11

info e prenotazioni

presso il Museo delle Terre Nuove

piazza Cavour 15 – tel. 055 9126213

dal lunedì al sabato ore 9–13, 15–19 carta Studente della Toscana

biglietto ridotto € 8 studenti universitari

(il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo)

biglietto futuro under 35

ingresso ridotto € 8 per tutti i

giovani under 35

riduzioni

over 65, soci Coop, soci della ProLoco di San Giovanni Valdarno, soci Cral Usl Valdarno, soci Cral Istituto De Angeli, possessori della ‘Carta dello spettatore di FTS’ (solo per i biglietti), possessori di abbonamento alle stagioni teatrali dei Comuni di Cavriglia e/o Castelfranco Piandiscò.

Per i gruppi scolastici di almeno 10 persone, sono riservati posti di platea al prezzo di € 6, da prenotare almeno una settimana prima di ogni

spettacolo.

promozioni biglietti Coop

per i soci Coop è attiva la promozione 1000 punti mille emozioni.

Info e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze

Dopo l’inizio dello spettacolo l’ingresso è consentito solo durante l’eventuale intervallo