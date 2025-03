Giuliano Colombini, architetto e scrittore per passione, col suo libro “L’umanità contro l’umanità” a Zenzero Off

Arezzo, 7 marzo 2025 – Una riflessione sull’attuale società ipertecnologica e globalizzata e sulla condizione sociale e antropologica che l’umanità sta vivendo, su un mondo in cui la tecnica si è impadronita dell’ambiente, sottoponendolo ad uno sfruttamento con danni irreversibili. E’ quella che propone Giuliano Colombini, architetto e scrittore per passione, nel suo libro “L’umanità contro l’umanità”, nel quale invita a riflettere su quel processo che rende tutti noi inevitabilmente conformati, portandoci ad assumere stati di irrequietezza e infelicità, orientandoci così a scambiare il concetto di qualità della vita con quello di benessere. Ospite di Zenzero OFF, la sezione “fuori programma” della rassegna letteraria Zenzero Fest promossa da ORA Officina Rilancio Arezzo, Giuliano Colombini costruisce un mosaico che, con chiarezza, evidenzia la precarietà umana posta ormai sotto assedio dal conformismo omologante, causando e procedendo verso la distruzione della personalità dei singoli individui. Condizione necessaria al potere economico e alla tecnocrazia, che non vuole persone felici, che sanno accontentarsi. Appuntamento con l’Autore, domenica 16 marzo alle ore 17:30 presso la libreria Edison (piazza Risorgimento 31).

