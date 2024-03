Giornata internazionale della donna, le iniziative a Montevarchi

ARezzo, 6 marzo 2024 – Il Comune di Montevarchi, in collaborazione con la Commissione pari opportunità, per celebrare la “Giornata internazionale della donna” organizza una serie di eventi che si svolgeranno nelle giornate dell’8 e 9 marzo.

Si va dall’illuminazione in rosa del palazzo comunale alla proiezione gratuita di un film contro ogni forma di pregiudizio di genere e razziale all’Auditorium; dalla presentazione di un libro tutto al femminile al palazzo del Podestà e al riconoscimento per una dottoressa di Emergenza Urgenza dell’Ospedale della Gruccia per la dedizione alla professione e per la forza nell’affrontare le difficoltà della vita. Prosegue la mostra fotografica al Chiostro di Cennano sulle donne e il lavoro nella Montevarchi del ‘900 e proprio in omaggio alle lavoratrici, la Commissione comunale Pari opportunità ha realizzato la campagna social “Donna Dovunque”. Tante, quindi, le iniziative dedicate all’universo femminile in occasione della “Giornata internazionale della donna”.

Il programma nel dettaglio:

Venerdì 8 marzo alle 20.45 il palazzo comunale si illuminerà di rosa, per attirare l’attenzione sui temi dell’emancipazione femminile e del contrasto alla violenza di genere. Alle 21.00 appuntamento all’ Auditorium comunale con la proiezione del film “Il diritto di contare” (ingresso gratuito). La pellicola del 2016, tratta da una storia vera, racconta le vicende di tre matematiche afroamericane capaci di farsi strada all’agenzia spaziale Nasa negli anni ’60, quando le donne – tanto più se di colore – erano pesantemente discriminate

Sabato 9 marzo, alle 17.30, in Sala del Podestà sarà presentato il libro “Scommettere sui sogni” di Lorenza Posfortunato e Fiorenza Biloghi. Il volume, scritto a quattro mani, è il racconto di due donne, due storie, due punti di vista sullo stesso tema: mai rinunciare ai propri sogni. Due vite di donne ambientate nella Toscana tra gli anni Cinquanta e Ottanta e vissute parallelamente fino alla pratica comune, a partire dagli anni Novanta, della medesima professione. All’interno di sei tematiche cardine dell’esistenza viene collocata la biografia di ognuna delle protagoniste, unendo storico e privato. Nell’occasione, sarà consegnato dal sindaco Silvia Chiassai Martini un riconoscimento alla dottoressa Enrica Checchi, medico di Emergenza Urgenza presso l’Ospedale della Gruccia, per la dedizione alla professione e per la forza nelle difficoltà della vita.

E’ già online la campagna “Donna Dovunque” promossa dalla Commissione pari opportunità sui propri canali social. Si tratta di una serie di interviste fatte a donne montevarchine che svolgono lavori tipicamente maschili, a sottolineare la presenza femminile ormai diffusa in tutti gli ambiti lavorativi grazie alla loro forza e determinazione.

Fino al 10 marzo sarà inoltre visitabile la mostra fotografica “ Le donne e il lavoro nella Montevarchi del ‘900” allestita al Chiostro di Cennano a cura dell’associazione Fotoamatori “F. Mochi”. Un percorso di immagini storiche che documentano l’importanza e l’evoluzione del lavoro femminile nello sviluppo della nostra città nel secolo scorso, dovuto in larga parte all’attivismo e al dinamismo delle sue donne.