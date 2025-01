Giornata delle Zone Umide, le iniziative nelle oasi Wwf della Toscana

Firenze, 30 gennaio 2025 – Domenica 2 febbraio è la Giornata mondiale delle Zone Umide. Non si tratta di una data scelta a caso: il 2 febbraio 1971 avvenne infatti la sottoscrizione della Convenzione internazionale di Ramsar, nell'omonima città iraniana, il primo vero trattato globale riguardante la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali.

Da allora si sono fatti alcuni passi avanti importanti nella tutela di questi ambienti, ma anche molti passi in direzione opposta, con le aree naturali del pianeta sempre più minacciate dall’espansione delle attività umane, dalla cementificazione, dall’inquinamento, dai cambiamenti climatici. Oggi, a oltre 50 anni da quella data, come e più di allora è fondamentale fare uno sforzo comune per proteggere la natura, cosa che vuol dire proteggere anche noi stessi ed il nostro futuro.

Le zone umide non sono solo un vero e proprio scrigno di biodiversità animale e vegetale, ma sono anche ambienti capaci di aiutarci nel contrastare i cambiamenti climatici che stanno minacciando la vita sul nostro pianeta.

Le zone umide infatti riducono il rischio di alluvioni, funzionando da casse di espansione per i sistemi fluviali; riducono le conseguenze della siccità, funzionando da depositi di acqua; assorbono CO2, funzionando da fondamentali depositi di gas serra nel terreno. Sarà un week-end di iniziative speciali nelle Oasi del WWF in Toscana, per far conoscere a tutti questi tesori del nostro territorio e fr comprendere come sia necessario tutelarli.

Ecco i principali eventi:

Oasi Bosco di Cornacchiaia (Pisa) – visita guidata domenica h 9.45 - per prenotazioni Facebook Oasi WWF Bosco di Cornacchiaia

Oasi Laguna di Orbetello (Orbetello) – visita guidata domenica h 10 – per prenotazioni cell 3884231098 (iniziativa anche il sabato: conferenza su censimenti avifauna h 17).

Oasi Orti Bottagone (Piombino) – visite speciali domenica h 10.00 e h 14.30 – per prenotazioni cell 3899578763.

(Piombino) – visite speciali domenica h 10.00 e h 14.30 – per prenotazioni cell 3899578763. Oasi Stagni di Focognano (Campi Bisenzio) – breve conferenza e poi visita guidata domenica h 10 – per prenotazioni cell 3496757018 (iniziativa anche il sabato con giornata di volontariato al mattino e conferenza su Anfibi nel pomeriggio h 15).