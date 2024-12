Giorgio Gaslini, conferenza e concerto a dieci anni dalla scomparsa con la Dima

Arezzo, 11 dicembre 2024 – A dieci anni dalla scomparsa di Giorgio Gaslini, pianista e compositore presente negli Stati Uniti negli anni del grande Jazz americano, come nel panorama cinematografico italiano quale compositore e interprete, si deve a lui la venuta del Jazz e di alcuni suoi grandi interpreti del novecento in Italia, sarà il protagonista dell'iniziativa dell'Accademia DIMA di Arezzo organizzata in collaborazione con la pianista Alessandra Garosi, docente di Musica da Camera del Conservatorio Statale di Musica "R. Franci" di Siena, in collaborazione con il Liceo Musicale "F. Petrarca" di Arezzo.

“DIMA, per sua natura e origine nasce dalla collaborazione di varie istituzioni musicali internazionali e nazionali, va oltre il suo territorio trovando però in Arezzo un centro gravitazionale importante - afferma Alessandra Garosi - E’ un grande piacere ogni volta, partecipare alle loro iniziative. In passato ho contribuito portandovi la grande camerista Christa Buetzberger, Samuel Peltonen uno dei più grandi violoncellisti dei Paesi Nordici, il contrabbassista e compositore australiano Robert Davidson adesso Stefano Zenni e Francesca Breschi che non potrebbero avere un'accoglienza migliore di questa”.

Lunedì 16 dicembre prossimo, alle ore 15:30 a ingresso libero, presso Casa Petrarca, in via dell'Orto 30 ad Arezzo (ingresso libero), Stefano ZENNI, in Italia uno dei più attivi studiosi, oltre a essere uno scrittore musicale, didatta, conoscitore profondo delle vicende musicali internazionali, terrà una conferenza e una masterclass aperta a tutti e in particolare per gli studenti del Liceo Musicale “F. Petrarca” di Arezzo.

A seguire, alle 17:30 inizierà un concerto monografico che proporrà brani pianistici e cameristici. Il programma del concerto prevede una prima parte con l’esecuzione di opere pianistiche a cura di alcuni docenti e allievi delle classi di pianoforte del Liceo Musicale "F. Petrarca", e una seconda parte di musica da camera, dal duo al trio. Si esibiranno i giovani Luca Grieco e Lorenzo Del Cucina; sarà presente Francesca BRESCHI, cantante e componente dal 1990 del Quartetto Vocale di Giovanna Marini, che con Garosi e Gaslini stesso nel 2013 avevano percorso e realizzato un lavoro discografico sulle composizioni per flauto, voce, percussioni e pianoforte "Chanson et Carillons" edito da Ema Records, musiche bellissime, per lo più sconosciute, magistralmente interpretate dagli esecutori. In questa occasione di incontro e confronto sono coinvolti anche Giorgio Albiani – chitarrista e docente al Conservatorio di Musica “L. Cherubini” di Firenze, Stefano Fanticelli, Stefano Ruiz de Ballesteros, Alessandro Tricomi, rispettivamente docenti di flauto e pianoforte al Liceo Musicale “F. Petrarca” di Arezzo.

Un pomeriggio, quello di lunedì 16 dicembre, che segna anche l'avvio delle attività culturali dell’Associazione Culturale e Accademia D.I.M.A. di Arezzo per il mese di dicembre che culmineranno sabato 21 p.v. alle 17:30 con il Concerto degli Auguri 2024 a cura degli allievi e docenti dell'Accademia che celebra, quest'anno, i dieci anni dalla fondazione. Maggiori info: www.dimamusicarezzo.com e sui canali social dell’Associazione.