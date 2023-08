Giada è la nuova Miss Toscana Conquista la corona per un solo punto

di Enrico Salvadori

Aveva vinto sette selezioni sulle otto a cui aveva partecipato in questa lunga estate, inanellando anche un terzo posto nella semifinale. Giada Pieraccini, 18 anni di Ripa (frazione di Seravezza, in Versilia), era tra le favorite e si è aggiudicata la fascia più ambita, quella di Miss Toscana. Ha preceduto di un solo punto Marianna Parri, 25 anni di Terricciola (Pisa) che è stata la sorpresa della serata perché, al contrario della rivale, era arrivata alla finale senza aver vinto una fascia. Al terzo posto Kelly Modaro, ventenne di Montecatini molto accreditata alla vigilia. Era in gara insieme alla sorella gemella Melany, una novità per il concorso nel Granducato . Il verdetto ieri sera nella piazza Gramsci di Castelfiorentino dove la finale di Miss Toscana è traslocata dopo 40 anni a Casciana Terme. Giada Pieraccini, incoronata dalla Miss Italia Lavinia Abate, studia al liceo coreutico di Livorno.

È figlia di uno chef che lavora in Versilia ma a casa si diletta a cucinare lei. È bionda, occhi azzurri, oltre 1,75 di altezza ed è single ("Non ho ancora trovato la persona giusta"). A esultare con lei al verdetto ieri sera i genitori arrivati carichi di speranze dalla Versilia. "Questa esperienza a Miss Toscana è nata per gioco – ha detto Giada – ma poi è diventata qualcosa di più. Volevo mettermi in discussione e ho scoperto insicurezze che ho superato grazie alla passerella. Questo gruppo di ragazze è stata quasi una famiglia".

Giada Pieraccini ha due sogni nel cassetto: essere protagonista delle sfilate di moda (e magari anche disegnare vestiti), e fare cinema. "Ho studiato recitazione – dice - e mi ispiro a Margot Robbie, un’attrice che è un mito per me". Ha già messo in conto una trasferta a Milano, patria delle sfilate, studi livornesi permettendo. Nei momenti liberi pratica anche l’equitazione e la danza moderna. Una bellezza moderna, Giada, che ha avuto la meglio al fotofinish di Marianna Parri, 25 anni, laurea triennale in comunicazione nel cassetto ma anche lei appassionata di recitazione che vorrebbe diventasse più di un hobby. La serata finale è stata condotta da Raffaello Zanieri e Gaetano Gennai. È stato a lungo ricordato Gerry Stefanelli, il patron dell’agenzia Syriostar, papà del concorso da 44 anni, repentinamente scomparso nei giorni scorsi. Era anche un padre per tutte le ragazze. La pattuglia della Toscana alle prefinali nazionali di Miss Italia sarà nutritissima, composta da ben 9 ragazze.

Ne faranno parte le ragazze che avevano già vinto i titoli satellite: Debora Sarti di Casalguidi (Pistoia) Miss Cinema, Kelly Modaro di Montecatini (Eleganza), Klea Hoxa di Pistoia (Sorriso), Chiara Helg di Poggibonsi (Miluna), Sharon Gruttadauria di Cascina (Miss Elba), Maria Vittoria Frediani di Quarrata (Rocchetta). A loro si aggiungono le vincitrici dei tre titoli satelliti assegnati ieri sera: Marianna Parri di Terricciola Miss Framesi, Justine Leso di Carrara (Sport Givova) e Marianna Frisenna di Montespertoli (Firenze) Miss Social. La nuova Miss Toscana Giada Pieraccini passa invece direttamente alla finalissima di Miss Italia. Il sogno, per lei, sicuramente continua.