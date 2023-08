La pistoiese Debora Sarti nuova miss lanazione.it. “Sono una commessa, ma il mio sogno è il cinema”

Castelfiorentino 31 agosto 2023 - Debora Sarti di Casalguidi (Pistoia) è la nuova Miss LaNazione.it, la ragazza più votata dai nostri lettori on line tra le finaliste di Miss Toscana. Debora ha ottenuto nel sondaggio della nostra edizione web ben 2553 voti e ha preceduto Chiara Helg di Poggibonsi arrivata a quota 1655 voti. Al terzo posto Benedetta Alocci di Monte Argentario con 1580 preferenze. Il sondaggio è stato caratterizzato da un grande successo. La stessa Benedetta Alocci è la vincitrice del premio intitolato a Gerry Stefanelli, il patron di Miss Toscana scomparso improvvisamente il 10 agosto. Questo premio è stato assegnato sommando i voti dei due concorsi on line. In quello de La Nazione Benedetta Alocci era arrivata terza.

La vincitrice di Miss Lanazione.it Debora Sarti ha 26 anni e fa la commessa in un negozio di abbigliamento di Pistoia ed è fidanzata con Gionathan. Il suo grande sogno è fare cinema e ha partecipato a Miss Toscana per credere più in se stessa.

Avendo vinto il titolo regionale satellite di Miss Cinema il 16 agosto a Marina di Bibbona Debora Sarti ha già ottenuto il pass per partecipare alle prefinali nazionali di Miss Italia. Il bilancio per Debora Sarti.

“Già il fatto di essere qualificata da tempo per le prefinali di Miss Italia è un grande risultato – ha spiegato Debora Sarti – e poi c’è stata la sorpresa di questo bellissimo premio voluto dai lettori de La Nazione on line che mi gratifica molto. Non me lo aspettavo e non avevo fatto tanti appelli. Ho condiviso il link sul mio profilo e noto con piacere che in moltissimi mi hanno sostenuto. Per questo il mio grazie va anche a La Nazione”.

Ma quali sono ora gli obiettivi di Debora ? “Ho intrapreso questa avventura con il giusto spirito. Ho il mio lavoro dove mi sento realizzata ma il mio sogno è quello del cinema. Mi ispiro a Laura Torrisi che da Prato, attraverso Miss Toscana, è arrivata a fare l’attrice. Il concorso mi ha aiutato a credere più in me e a vincere la mia timidezza. Per questo rimarrà uno splendido ricordo al di là di quello che sarà l’esito finale”.