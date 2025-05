Arezzo, 25 maggio 2025 – Geoturismo a Sansepolcro. Un viaggio fra geositi, luoghi di culto ed enogastronomia

Valtiberina Toscana ed Alto Tevere Umbro, sono ricche di emergenze naturalistiche di pregio, come i numerosi Geositi che si distribuiscono da Nord a Sud. Il territorio comunale di Sansepolcro, ne contiene alcuni di importanza scientifica e turistico-ricreativa. Si tratta del Sasso Spicco di Monte Casale con al di sopra l’antico Eremo. Il Fiume Tevere e Montedoglio fra depositi alluvionai e rocce magmatiche. La Riserva Naturale Regionale Alpe della Luna, che accoglie la fattoria di Germagnano per un connubio uomo-ambiente di assoluto pregio. Tutto questo racchiuso all’interno di un prodotto divulgativo incentrato sul Geoturismo. Il Prof. Stefano Farinelli, Geologo e Divulgatore Scientifico, ci porta alla scoperta di questi luoghi, supportato dal Prof. Gianluca Angioli per riprese e regia. Un viaggio inclusivo, fra Scienze della Terra, religione, cultura ed enogastronomia locale.

La videoproiezione, si terrà presso il Teatro Cinema Nuova Aurora di Sansepolcro, in data 28 Maggio 2025 alle ore 21:00.

L’evento è promosso e patrocinato dal Comune di Sansepolcro.