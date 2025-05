Arezzo, 24 maggio 2025 – Cortona Comics 2025 – manca poco

Conto alla rovescia per il festival che fa impazzire gli amanti del fumetto. Le mostre, gli ospiti, il premio, il programma della manifestazione dal 31 maggio al 2 giugno

Cortona Comics sta per aprire, sabato 31 maggio si terrà il taglio del nastro della terza edizione. A partire dalle 10,30 si potranno visitare le mostre, conoscere gli illustratori e partecipare agli incontri. Il programma è intenso interesserà tutto il lungo weekend, fino al 2 giugno, al Centro convegni Sant’Agostino.

In primo piano ci sono tre mostre d’autore, nell’auditorium nella sede del festival sarà esposta «La Regina dell’umorismo» a cura di Silvia Ziche, a Palazzo Ferretti (via Nazionale) si potrà visitare «Cronache di Arda» di Umberto Sacchelli e al Maec in piazza Signorelli, sarà presente «Fumetti in Opera, dalle matite al colore» di Michela Frare.

All’interno del chiostro di Sant’Agostino oltre 40 illustratori daranno vita alla consueta «Artist Alley», sarà possibile vederli all’opera da vicino mentre realizzano le loro illustrazioni. Per tutto il festival sarà aperta la mostra mercato di fumetti e gadget e l’area Games con giochi da tavolo, di ruolo e collezionabili.

Il programma di Cortona Comics è intenso, il 31 maggio dopo l’inaugurazione sarà presentata la mostra di Silvia Ziche. Fra i momenti più attesi, in vista del concerto della sera, c’è quello delle ore 12 quando il «Professor Ghali» incontrerà gli studenti delle scuole.

Dalle 15 spazio a Papersera con «News: Il format quotidiano dedicato agli autori Disney» in onda tutti i pomeriggi del festival, alle 16 «L’arte di Gabriele Dell’Otto» con Filippo Conte ed Enrico Capitani. A seguire «Dark Cave of Comics» con le interviste in diretta su Twitch/Youtube di Enrico Capitani. Momento clou alle 17,30 con il «Premio Città di Cortona – eccellenza italiana nel mondo» a Giuseppe Camuncoli con la partecipazione di Carmine Di Giandomenico, Filippo Conte e Domenico Monteforte.

La seconda giornata di Cortona Comics si apre alle 10,30 con la visita guidata a Palazzo Ferretti per la presentazione della mostra «L’arte magica di Umberto Sacchelli» alla presenza dell’autore. Alle 11 le risate sono garantite con Daniele Caluri e «Boia, dè!». Alle 11,30 «Museo e Fumetto» coordina Sergio Angori (Accademia Etrusca); con Paolo Giulierini, Daniela Savy e Carla Langella, dell’Università Federico II e i responsabili del progetto Obvia; Mario Punzo, direttore Scuola Italiana di Comix Napoli; Blasco Pisapia, sceneggiatore e disegnatore Disney. Alle 12.30 si tiene la presentazione del progetto biennale “Storia di Cortona a Fumetti” con le scuole di Cortona alla presenza di Alessandro Bocci e Paolo Giulierini, presenta Filippo Conte.

Alle ore 16 spazio ad un altro grande amico di Cortona Comics, Pietro Ubaldi con il suo salotto dedicato alle narrazioni di Francesca Romana Torre, con Gabriele Lippi di Sky Tg 24 che parteciperà a a seguire anche «The big sleep - L’arte di Scott Hampton» con Teresa Cherubini e Filippo Conte.

Lunedì 2 giugno Cortona Comics si apre con la consegna del «Premio Jan d’Oro» a Silvia Ziche. Segue «Il Nero Bonelli: Tavola rotonda sul mystery degli Eroi Bonelli», come Dylan Dog, Dampyr, Zagor partecipano Alessandro Bocci, Stefano Fantelli, Marcello Mangiantini, Paolo Massagli, presenta Silvia Riccò.

Pietro Ubaldi e il suo salotto protagonisti anche in questa giornata alle 14,30 con uno spazio dedicato a “Il sogno di Charlot” con Cristiano Soldatich e Marco di Grazia. Alle 15,15 «Tra Indy e Mainstream» con Francesco Gaggia, Francesco Biagini, Moreno Chiacchiera, Marco Garaffo, Stefano Zattera, Bandiera Gialla, Sudario Brando, Fabrizio De Fabritiis, Giulia Pulerà, presenta Filippo Conte. Dalle 15,30 spazio all’ospite speciale Ubaldo Pantani con il suo show «Inimitabile», alle 17 Andrea Freccero darà vita ad un momento divertente con «Topolino in dialetto Toscano», il fumetto letto da due delle voci più celebri italiane.

Cortona Comics propone anche delle contaminazioni con il buon bere e buon mangiare. Fra i momenti gastronomici, sempre in chiave fumetto, ogni giorno alle 18,15 «Aperitivo in nero» con Silvia Riccò, titolare di “Horror Dipendenza” format quotidiano dedicato al nero, al mistero e all’horror. Domenica e lunedì, dalle 12 alle 19,30 «Cittino Gourmet - i Panini dedicati al Cortona Comics», con la Chianina IGP o il salame “di Jacovitti”, omaggio al maestro del fumetto umoristico. Il 1 giugno dalle 17,30 “Gin Comics”, un evento speciale che mette a confronto il mondo del fumetto con quello della distillazione artigianale del territorio.

Nel programma si susseguono anche workshop dedicati al fumetto. Ogni giorno, due sessioni guidate da Teresa Cherubini, Mariateresa Conte e Francesca Romana Torre. Per partecipare è necessaria iscrizione allo 0575 630 158 - [email protected]

Cortona Comics è organizzato da Cortona Sviluppo con l’associazione culturale Il Minotauro, il sostegno del Comune di Cortona e di numerosi sponsor: Radio Bruno, media partner ufficiale del festival seguirà gli eventi con collegamenti e dirette.