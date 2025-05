Tutto ciò che siamo la Mostra personale di Ersilia Leonini

Arezzo, 25 maggio 2025 – Tutto ciò che siamo è il titolo della Mostra personale di Ersilia Leonini a cura di Silvia Rossi che aprirà alla Galleria SanLorenzo Arte – Piazza Bordoni 4, Poppi

Dal 31 maggio al 13 luglio 2025

Vernissage: venerdì 30 maggio, ore 18

Orari di apertura: tutti i giorni, dalle 9 alle 19

Ingresso libero e gratuito

www.galleriasanlorenzoarte.it

Concept della mostra

Nelle opere recenti di Ersilia Leonini si afferma con intensità la volontà di oltrepassare ogni narrazione addomesticata del corpo e della bellezza. Corpi distanti dagli stereotipi mediatici – troppo magri, troppo abbondanti, troppo veri – diventano strumenti di racconto e resistenza, superfici fragili e potenti in cui si depositano le pieghe dell’esistenza. Il suo sguardo è chirurgico e compassionevole allo stesso tempo: ritrae donne reali, spesso amiche e conoscenti, lasciando emergere rughe, cicatrici, tensioni emotive. Ma non c’è mai giudizio, né una volontà di denuncia esplicita: la pittura di Leonini lavora in profondità, sovverte con lentezza, scava senza violenza. Sullo sfondo, geometrie domestiche, elementi decorativi, giochi di texture e improvvise incursioni di oggetti simbolici – sedie vuote, salvagenti, bambole – creano ambientazioni sospese, quasi teatrali, dove ogni figura sembra stare in bilico tra la memoria e il presente. La mostra riunisce una selezione di opere inedite e recenti, in un percorso che indaga il rapporto tra identità, corpo e visione, lasciando emergere una pittura che è insieme testimonianza e processo interiore, gesto e silenzio.

Biografia dell’artista

Ersilia Leonini vive e lavora a Firenze, dove è nata. Si forma all’Istituto d’Arte di Siena e in seguito studia fotografia e discipline dello spettacolo. La sua ricerca artistica attraversa tecniche e linguaggi diversi – dalla pittura astratta alla scultura, dalla fotografia al figurativo – mantenendo sempre una coerenza profonda: lavorare controcorrente, interrogando l’immaginario dominante. Dagli anni Duemila in poi approda a un realismo pittorico fortemente introspettivo, in cui il corpo umano – spesso femminile – diventa specchio di una vulnerabilità condivisa e insieme strumento di resistenza estetica. Ha esposto in gallerie e fiere in Italia e all’estero (Parigi, Berlino, Milano, Firenze), con numerose personali e collettive. Oggi il suo lavoro si distingue per la capacità di coniugare rigore tecnico e profondità emotiva, offrendo un ritratto disarmante e lucido dell’umano contemporaneo.