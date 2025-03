Fotografia, Cortona On The Move “Come Together” è il tema della 15a edizione

Arezzo, 11 marzo 2025 – Dal 17 luglio al 2 novembre 2025, il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move diretto da Veronica Nicolardi tornerà nella suggestiva cittadina toscana di Cortona per celebrare il suo 15° anniversario. Un traguardo significativo che conferma il festival come punto di riferimento globale per la fotografia e come piattaforma di cultura e arte, nonché come sostegno per i giovani talenti.

Fin dalla sua fondazione, seguendo il principio guida "On The Move", il festival ha raccontato il mondo contemporaneo con uno sguardo attento e sensibile, esplorando la curiosità, l’osservazione e l’impegno verso un linguaggio visivo in costante evoluzione.

Con la direzione artistica di Paolo Woods, affiancato dal collettivo Kublaiklan, responsabile della curatela fotografica, in questa edizione speciale, dal tema Come Together, artisti provenienti da tutto il mondo rifletteranno sul concetto di riconciliazione, esplorando i processi di guarigione e trasformazione e affrontando le sfide sociali, politiche e personali, cercando modi per superare le fratture che segnano il nostro mondo.

Il clou del festival è rappresentato dall’Opening, in programma dal 17 al 20 luglio 2025, in cui saranno annunciati anche i vincitori dei premi che ogni anno Cortona On The Move promuove a sostegno della fotografia e dei giovani talenti, tra cui il nuovo Cortona On The Move | BarTur Grant, le cui iscrizioni sono aperte fino al 17 aprile, e il Premio Vittoria Castagna, la cui call partirà a breve. Durante le giornate inaugurali saranno anche ospitati i lavori degli studenti delle scuole di fotografia italiane nell’ambito della collaborazione avviata dal festival attraverso OTM Academy.

Il festival Cortona On The Move nasce da un’idea ed è prodotto dall’Associazione Culturale ONTHEMOVE ed è realizzato con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Cortona, il sostegno di Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia - main partner - con il supporto di at - autolinee toscane e di Medici Senza Frontiere - charity partner e Sony - partner tecnico.

Il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move si svolge dal 2011 in Toscana a Cortona, in provincia di Arezzo. Protagonista della produzione fotografica a livello internazionale, il festival è un riferimento per fotografi, curatori, autori, critici, oltre che per il pubblico. A ogni edizione Cortona On The Move porta avanti una ricerca sull’evoluzione del linguaggio fotografico e privilegia sempre più̀ la produzione e la realizzazione di contenuti originali e inediti. Cortona On The Move nasce ed è prodotto da Associazione Culturale ONTHEMOVE, il cui obiettivo è diffondere e promuovere la fotografia contemporanea.