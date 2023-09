FootGolf Beach in tour a Follonica Sulla spiaggia vince la solidarietà

di Luca Mantiglioni

FOLLONICA (Grosseto)

Un po’ per divertimento, ma molto per solidarietà. E comunque sempre di un torneo si trattava e quindi nessuno si è tirato indietro per cercare la vittoria.

Il "FootGolf Beach in tour" per la prima volta quest’anno ha fatto tappa in Toscana e le sfide hanno avuto come campo di gara la sabbia della Play Area "Alessio Galgani", a Follonica, sotto l’organizzazione della "TgEvents" con il patrocinio del Comune. Il momento clou è stata la giornata di ieri con le sfide in spiaggia, ma l’evento aveva preso il via venerdì con una cena di gala nel ristorante del Villaggio MareSì. Cena e iscrizioni del torneo avevano come obiettivo la raccolta fondi da devolvere all’Airc.

"Era la prima volta che portavano questa manifestazione qui e alla cena – dice Luca Galtieri, volto noto volto noto del tg satirico Striscia la Notizia e organizzatore del tour – abbiamo potuto accettare soltanto 50 persone, ma già dal prossimo anno cercheremo spazi che ci consentano di avere almeno 200 iscritti. Il FootGolf Beach tour è partito da Alassio per poi arrivare a Gradoli e a Brancaleone Marina, in provincia di Reggio Calabria, ma per la Toscana è la prima assoluta. In ogni tappa raccogliamo fondi che poi sono devoluti all’Airc regionale".

Ieri mattina nella Play Area follonichese si sono sfidati i più giovani (categoria Junior, ovvero i nati dopo il 2008) che poi hanno però coinvolto sia i loro genitori sia alcuni componenti della giunta comunale. In tutto, una cinquantina di partecipanti.

Più nutrito lo schieramento nel pomeriggio quando a cercare di mandare i buca i palloni sono stati i più grandi (categoria Senior). Quasi cento gli iscritti, fra i quali anche gli ex calciatori Mario Bortolazzi, Felice Centofanti e Fabrizio Maiello, e c’era anche Stefano Palmieri, il pluricampione di golf ipovedente. E siccome – appunto – di una gara si stava parlando, c’è stato anche il vincitore: a salire sul gradino più alto del podio è stato Paolo Matteini, portacolori del FootGolf Cecina con un palmares che vanta anche un quindicesimo posto assoluto conquistato ai Mondiali di questa specialità. E’ stato lui il più bravo di tutti sulla distanza delle 12 buche.

"La manifestazione – dice ancora Galtieri – è stata ripresa da TgEvents Television e la prossima settimana andrà in onda uno speciale che sarà trasmesso anche da Toscana Tv".