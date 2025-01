Foiano, torna dal 9 febbraio il Carnevale più antico d’Italia

Arezzo, 11 gennaio 2025 – Dal 9 febbraio al 9 marzo 2025, il borgo medievale di Foiano della Chiana si prepara a ospitare la 486esima edizione del Carnevale più antico d'Italia, un evento che incarna la magia, la storia e l'arte. Ogni domenica, per cinque settimane, le strade del paese si trasformeranno in un palcoscenico vivente, animato dai sontuosi carri allegorici, frutto del talento dei maestri cartapestai locali. La sfida annuale tra le quattro fazioni storiche, Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici, regalerà al pubblico spettacolari creazioni artistiche, simbolo di una tradizione secolare. Il Carnevale di Foiano è conosciuto non solo per la grandiosità dei suoi carri, ma anche per l'atmosfera unica che si respira grazie a musiche, colori e folklore. Le vie del paese si animeranno con sfilate di bande musicali, gruppi in maschera e street band provenienti da tutta Italia, offrendo momenti di puro divertimento per grandi e piccini. Oltre alla tradizionale parata dei carri, il Carnevale di Foiano offrirà un ricco programma di eventi collaterali. Tra gli appuntamenti da non perdere, due mostre di grande interesse culturale: quella di Ale Giorgini, il celebre illustratore italiano, che presenterà un progetto speciale dedicato alla storia e all'identità del comune di Foiano della Chiana. Con il suo stile geometrico e minimale, Giorgini renderà omaggio alla città attraverso un linguaggio visivo contemporaneo. Un'altra novità di quest'edizione sarà la mostra dei Vestiti Storici, che permetterà ai visitatori di scoprire l'evoluzione stilistica e culturale

dei costumi dei quattro cantieri, celebrando la tradizione sartoriale locale.