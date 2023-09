"Firenze: idee vincenti sulla paura - Tomasi a Fratelli d'Italia"

"Le idee hanno vinto sulla paura. Credo che si sia aperta una breccia che è la più temibile per i nostri avversari perché devono togliere dal loro armamentario le armi della paura". Lo ha detto il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, intervenendo a Firenze all’evento organizzato da Fratelli d’Italia dal titolo ’L’Italia vincente, un anno di risultati. Come il governo Meloni sta facendo ripartire la Nazione’.

"Il centrosinistra va sfidato con l’atteggiamento del governare, dimostrando ai cittadini che noi siamo in grado di governare" ha aggiunto Tomasi, che parrebbe in pole position come candidato governatore per il centrodestra alle prossime elezioni regionali in programma in Toscana nel 2025.

"In sei anni da sindaco io non ho mai ricevuto una telefonata di Meloni o Donzelli che mi dicessero che cosa avrei dovuto fare. Ho potuto esercitare in piena libertà degli alleati il mio ruolo di sindaco. Noi siamo i sindaci di tutti i cittadini", ha aggiunto Tomasi.