Finardi, Jannacci e Bollani Magoni a Naturalmente Pianoforte

Arezzo, 18 aprile 2024 – - EUGENIO FINARDI, PAOLO JANNACCI E FRIDA BOLLANI MAGONI sono le prime anticipazioni sui concerti dell’edizione 2024 di Naturalmente Pianoforte, il festival anima

del Casentino, organizzato da Pratoveteri APS, l’associazione che, oltre dieci anni fa, ha pensato di

valorizzare il proprio territorio, l’alta valle dell’Arno, attraverso la musica. Un connubio speciale

diventato oggi, un percorso artistico innovativo e sperimentale costruito attorno alle note del

pianoforte, ma non più esclusivamente musicale.

A luglio 2024 si potrà assistere a decine di appuntamenti, ad ogni ora e nei luoghi più incantevoli

del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, la maggior parte ad

ingresso libero.

La musica, la letteratura, la fotografia, i fumetti, la danza e l’arte contemporanea con una residenza

artistica, curata dalla critica d’arte Chiara Cardini, dal titolo “Tracce nel vento” con la partecipazione,

tra gli altri, di Arianna Vairo, Nicola Villa, Alessandra Chiappini e Cristian Boffelli.

E, ancora il trekking: sono aperte le iscrizioni a Naturalmente Carovana, un cammino vero e proprio

che, dal 16 al 21 luglio, permetterà di vivere il festival in maniera davvero unica attraversando alcuni

tra i borghi più belli del Casentino.

MUSICA CHE UNISCE GENERAZIONI E STILI. È un concerto speciale quello che aprirà il festival e

che avrà come protagonisti Paolo Jannacci e Frida Bollani Magoni, il 17 luglio a Bibbiena, in piazza

Tarlati. Un incontro tra due talentuosi artisti che nasce dalla volontà di mettere in comune la loro

poesia. Due generazioni a confronto, l’esperienza e la gioventù, la canzone e le composizioni

strumentali nel dialogo tra due pianoforti.

Eugenio Finardi, uno dei musicisti più apprezzati in Italia, sarà invece, sabato 20 luglio, in piazza

Landino, a Pratovecchio per presentare Euphonia Suite il nuovo progetto musicale con il quale ha

voluto rileggere la sua storia e il repertorio di altri grandi colleghi, insieme a due musicisti di qualità

come Mirko Signorile al pianoforte e Raffaele Casarano al sax: una soluzione raffinata di arrangiamenti

Ufficio Stampa: Gloria Peruzzi, Tel. 3339222085 - [email protected] - [email protected]

capaci di aggiungere profondità e una luce diversa a titoli che appartengono di diritto alla colonna

sonora della musica italiana.

“Ogni anno, quando si avvicina l’appuntamento di luglio, pensiamo a cosa fare per migliorare ancora

questo nostro bellissimo festival, per rendere ancora più attrattiva l’idea di venire a visitare il Casentino

con la musica di Naturalmente Pianoforte - afferma Enzo Gentile, Direttore artistico del festival - Per

questa edizione abbiamo puntato a una serie di concerti che per linguaggi, stimoli, proposta artistica

promettono di incuriosire e, speriamo, di soddisfare il pubblico che vorrà trascorrere qualche giorno

con noi. Come sempre, proprio per variare al massimo la tavolozza dei colori, e dei sapori, il nostro

menù punterà a nomi che non avevano mai fatto parte delle precedenti edizioni: preferiamo che tutte

le nostre scelte aggiungano il gusto della sorpresa e della scoperta, per aprirci a tutti i generi che

attraverso il pianoforte sappiano parlare al pubblico”.

L’ARTE CONTEMPORANEA INCONTRA IL PIANOFORTE. Naturalmente Pianoforte non si limita alla

musica e dedica una delle sue sezioni, all’arte contemporanea: “Tracce nel Vento" è il titolo della

residenza artistica, a cura di Chiara Cardini, critica d’arte.

“La cultura, nelle sue diverse forme, è in grado di regalare incontri preziosi - afferma Cardini - Tramite

l'artista e amico Afran ho conosciuto la realtà di Naturalmente Pianoforte, le persone che ne fanno

parte ed è nata l'idea di creare la residenza artistica. Come la musica, anche l’arte visiva con il suo

linguaggio contribuirà a un'inconsueta lettura del Casentino, affidando al presente anche la sua

memoria storica per conferire un rinnovato senso alle cose”.

Gli artisti creeranno le loro opere, colorati vessilli pittorici di diversi formati, negli spazi del festival a

Pratovecchio, alcuni, come Martina Botta, accompagneranno i concerti dei pianisti nei borghi

attraverso dei live painting. Parteciperanno: Cristian Boffelli, Alessandra Chiappini, Davide Corona,

Nico Galmozzi, Claudia Marini, Maurizio Pometti, Andrea Rossetti, Arianna Vairo e Nicola Villa.

Le opere, saranno esposte negli spazi dell’ex Lanificio Berti, dove contribuiranno alla creazione di una

mostra che terrà traccia dell’esperienza vissuta nell’incanto del festival e di un pensiero di

partecipazione e libertà ispirato dal tema di questa edizione: resistenza e resilienza.

LA CAROVANA DI NATURALMENTE PIANOFORTE. La carovana vuole essere un antidoto al rischio

di considerare la musica solo uno strumento per evadere, il cammino solo un modo per tenere in

esercizio i propri muscoli, il godimento di un tramonto nella natura solo un momento di relax e la

conoscenza di un evento storico solo un’occasione per saziare una nostra superficiale curiosità.

Lungo il percorso si attraverseranno alcuni dei borghi più belli di questa vallata, come Moggiona,

Serravalle, Badia Prataglia e Corezzo, si assisterà a concerti, performance artistiche, incontri letterari

e degustazioni in compagnia di ospiti speciali: Nicola Doni, appassionato di cammini e praticante di

Stone Balancing; Davide Fiz, viaggiatore, fotografo e ideatore del progetto Smart Walking; Luca

Mauceri, musicista, pianista e attore di fama nazionale; Miriam Bardini, attrice teatrale,

cinematografica e televisiva; Cesare Baccheschi, regista e giornalista; Martina Botta, pittrice.

“Abbiamo scelto di coniugare arte, natura, storia e relazioni per proporre ai camminatori

un’esperienza di ‘immersione’: se uno degli scopi principali della musica e dell’arte in generale, è

quello di emozionare - afferma Nicola Doni, appassionato di cammini e coordinatore dell’iniziativa -

la Carovana vuole dare la possibilità di arricchire, potenziare e radicare tali emozioni”.

Ufficio Stampa: Gloria Peruzzi, Tel. 3339222085 - [email protected] - [email protected]

(Per l'adesione e le informazioni tecniche contattare Giratlantide al 349 6844847 o scrivendo una mail

a [email protected] - https://naturalmentepianoforte.it)

IL FESTIVAL ‘ANIMA DEL CASENTINO’. Combinare la bellezza della musica e dell’arte con la

maestosità della natura è questa la caratteristica di Naturalmente Pianoforte, il festival che offre al

pubblico un'esperienza multisensoriale unica nel suo genere. Una delle aree forestali più pregiate

d’Europa, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, santuario della natura millenaria con i sui alberi

monumentali, le faggete vetuste e la Riserva Integrale di Sasso Fratino, Patrimonio Unesco, si offre

come sublime palcoscenico naturale per gli eventi in programma dal 16 al 21 luglio.

Musica, parole, poesia, arte figurativa, yoga, visual, danza e trekking si fondono in un’armonia

evocativa e rigenerante.

NATURALMENTE P