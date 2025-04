Arezzo, 23 aprile 2025 – Festival dei Cammini di Francesco 2025: un viaggio fra Gioia, Armonia e Fraternità

La nona edizione, in programma dal 29 maggio all'8 giugno con anteprima l'11 maggio, celebrerà gli ottocento anni dalla stesura del Cantico delle Creature

“Gioia, Armonia e Fraternità”: sarà questo il filo conduttore del Festival dei Cammini di Francesco 2025, un viaggio fra cultura, ambiente e spiritualità che da nove anni lega comunità e territori dell'Alta Valle del Tevere, e non solo, nel segno dell'esperienza francescana.

La nuova edizione della manifestazione itinerante organizzata da Fondazione Progetto Valtiberina, è in programma dal 29 maggio all'8 giugno, con anteprima l'11 maggio, e celebrerà un'importante ricorrenza: gli 800 anni dalla scrittura del Cantico delle Creature. Dalla suggestiva cornice di Perugia fino alla spirituale Assisi, passando per Firenze e attraversando la meravigliosa valle altotiberina con i borghi di Citerna , Sansepolcro, Monterchi, Anghiari, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelan gelo, Monte Santa Maria Tiberina, San Giustino e Città di Castello: anche quest'anno il Festival si conferma evento unico nel suo genere, capace di unire luoghi e persone attraverso la figura di Francesco.

L'omaggio agli 800 anni del Cantico delle Creature

La visione che emerge dal Cantico è profondamente positiva e inclusiva. Francesco non solo celebra le meraviglie naturali come il sole, la luna, il fuoco, l'acqua e la terra, ma li considera anche fratelli e sorelle, in un'affermazione di uguaglianza e interconnessione tra l'uomo e il resto del creato. La lode di Francesco è, dunque, una preghiera che abbraccia tutta la realtà, in un'ottica di interconnessione e armonia universale; da qui il titolo “Gioia, Armonia e Fraternità”.

Le tappe del Festival rappresenteranno, dunque, un omaggio alle strofe del celebre testo e saranno articolate in tre grandi mondi tematici distinti, ma interconnessi: il mondo di sopra (Per sora luna e le stelle), il mondo di sotto (Per sor'acqua, frate focu, per Sora nostra madre terra) e il mondo degli uomini (Per quelli che perdonano per lo tuo amore).

Cultura, spettacolo e trekking alla scoperta del territorio

Anche quest'anno il programma sarà ricco e variegato grazie alla presenza di numerosi ospiti. Incontri pomeridiani, dibattiti, approfondimenti culturali e spettacoli animeranno le tappe del Festival che strizzerà l'occhio anche ai più piccoli con eventi a loro dedicati. Il Bosco Urbano a Sansepolcro (Piazza Torre di Berta) e l'Anfiteatro Verde a Città di Castello (Parco Ansa del Tevere) saranno i due grandi main stage del Festival,palcoscenici per concerti, interviste e talk serali. Non mancheranno, poi, i tradizionali trekking mattutini accompagnati da guide esperte, rigeneranti appuntamenti alla scoperta della natura e dei meravigliosi paesaggi della Valtiberina.

Un Festival che unisce comunità e territori

Organizzato con la direzione artistica di Giovanna Zucconi, il Festival è cresciuto negli anni grazie alla sua capacità di fare rete. Fondamentale la collaborazione con il mondo associativo e con aziende locali che condividono con Fondazione Progetto Valtiberina la missione di un territorio sostenibile. Anche quest'anno, inoltre, il programma coinvolgerà direttamente anche istituzioni importanti come l'Opera di Santa Croce a Firenze e il Sacro Convento di Assisi.

La modalità itinerante del Festival, con il suo carattere inclusivo e aperto, rende questa manifestazione un collante fondamentale tra le comunità della vallata umbra e toscana, superando divisioni amministrative e campanilismi per favorire uno spirito di fraternità universale.

Il Programma

In attesa dell'inizio ufficiale, giovedì 24 aprile alle 18:30 presso il Birrificio Altotevere di San Giustino si svolgerà “Camminando verso il Festival”, aperitivo-incontro aperto alla cittadinanza nel corso del quale verrà presentato il programma del Festival con apertura del botteghino.

Per partecipare a tutti gli eventi in programma, compresi quelli gratuiti, è richiesta la prenotazione, da effettuare attraverso il sito web ufficiale del Festival dei Cammini di Francesco (www.festivaldeicamminidifrancesco.it). I moduli per la prenotazione online saranno attivi a partire dal 24 aprile. Per le iscrizioni ai trekking, è possibile rivolgersi al Circolo degli Esploratori([email protected]).

Domenica 11 maggio: ANTEPRIMA FESTIVAL a PERUGIA

Alle ore 17.00, presso le Logge dei Lanari, si svolgerà un incontro istituzionale per presentare il programma del Festival e le collaborazioni, mentre alle ore 18.00 è in programma l'incontro “I cammini di Francesco nella formazione Erasmus +” a cura di Associazione Libero Pensatore. A conclusione della giornata, alle ore 21.30presso l'Auditorium San Francesco al Prato, “Note a margine”, racconto musicale con Nicola Piovani.

Trekking (organizzato dal Circolo degli Esploratori): Domenica 11 maggio “Il sentiero delle lavandaie di Pretola”, camminata di 11 km con ritrovo alle 8.30 presso il campo sportivo di Pretola

Mercoledì 28 maggio: FIRENZE

Alle ore 11.30 Conferenza stampa presso Santa Croce

Giovedì 29 maggio: APERTURA FESTIVAL a FIRENZE

Alle ore 18.00, presso la Basilica di Santa Croce-Sala del Cenacolo, è in programma l'incontro “Lode alle diverse creature del mondo” con Telmo Pievani, padre Giancarlo Corsini, padre Marco Moroni e padre Pietro Maranesi in collaborazione con l'Opera di Santa Croce ; alle ore 21.30 Santa Croce ospiterà il concerto di Noa

Venerdì 30 maggio: CITERNA

Alle ore 18.00 presso la Sala degli Ammassi è in programma “Il cantico della terra e la botanica politica” alla presenza di Paola Caridi; alle ore 19.00 presso la Fonte Degan è in programma “Ulivo, simbolo di pace nel luogo francescano della Fonte Degna”, piantumazione dell'ulivo tipico dell'alta Umbria da parte dei bambini della scuola primaria di Citerna La Fonte; alle ore 21.30 il Bosco Urbano di Sansepolcro ospiterà il concerto di Nada “La paura tour”

Trekking (organizzato dal Circolo degli Esploratori): Venerdì 30 maggio “Anello di Citerna”, camminata di 8.2 km con partenza alle 8.30 dalla piazzetta di Citerna

Sabato 31 maggio: PIEVE SANTO STEFANO

Alle ore 10.00, presso il Borgo Urbano di Sansepolcro è in programma un appuntamento per i più piccoli in collaborazione con Politeatro; alle ore 18.00, presso le Logge del Grano, è in programma “Investimenti spaziali”, intervista a Roberto Grosso; alle ore 21.30 il Bosco Urbano di Sansepolcro ospiterà “Showcase”, concerto spettacolo di e con Pietro Morello.

Trekking (organizzato dal Circolo degli Esploratori): Sabato 31 maggio “Tra tre fiumi”, camminata di 12. Km con partenza dal Rifugio Le Gualanciole

Domenica 1° giugno: CAPRESE MICHELANGELO

Alle ore 10.00, presso il Bosco Urbano di Sansepolcro è in programma un appuntamento per bambini in collaborazione con Calibro; alle ore 18.00 a Caprese Michelangelo è in programma la presentazione del libro “Piantare patate su Marte” con interventi dell'autrice Stefania De Pascale; alle ore 21.30 il Bosco Urbano di Sansepolcro ospiterà l'astrofisico Luca Perri.

Trekking (organizzato dal Circolo degli Esploratori): Domenica 1 giugno ”Camminagustando”, camminata di 17.4 km

Lunedì 2 giugno: SANSEPOLCRO

Alle ore 17.00 presso i Giardini di Piero della Francesca è in programma l'intervento di Veronica Manfredi sul futuro delle città in un'ottica ecologica, dal titolo “Un mondo a emissioni zero”; alle ore 18.00 è in programma la presentazione del libro “Ha sempre fatto caldo” con interventi dell'autore Giulio Betti; alle ore 21.30 il Bosco Urbano di Sansepolcro ospiterà “Plants Play Orchestra” con special guest Saturnino.

Trekking (organizzato dal Circolo degli Esploratori): lunedì 2 giugno “Anello di Montecasale”, camminata di 8.1 km con partenza da piazzale Miolo

Martedì 3 giugno: MONTERCHI

Alle ore 18.30 presso il Giardino del museo della Madonna del Parto è in programma “Sora acqua e gli ecosistemi marini” con il fotografo subacqueo Luca Recchi; alle ore 21.30 il Bosco Urbano di Sansepolcro ospiterà Virginia Benzi in arte Quantum Girl.

Trekking (organizzato dal Circolo degli Esploratori): martedì 3 giugno “Anello della Valcerfone”, camminata di 10.4 km con partenza dal Bivio Pieve a Ranco

Mercoledì 4 giugno: MONTE SANTA MARIA TIBERINA

Alle ore 18.00 presso Piazza del Castello è in programma l'incontro “La strada del perdono” alla presenza di Franco Vaccari con la testimonianza delle madri di Beslan; alle ore 21.30 l'Anfiteatro Verde di Città di Castello ospiterà Benedetta Colombo (in arte Arte Facile).

Trekking (organizzato dal Circolo degli Esploratori): mercoledì 4 giugno “Anello di Monte Santa Maria Tiberina”, camminata di 11.2 km con partenza da Palazzo Bourbon del Monte

Giovedì 5 giugno: ANGHIARI

Alle ore 18.00 presso il Teatro di Anghiari è in programma “Progettare la pace” con intervento dell'architetto Mario Cucinella; alle ore 21.30 l'Anfiteatro Verde di Città di Castello ospiterà “Il cantico tra lode e poesia” intervista a Edoardo Prati

Trekking (organizzato dal Circolo degli Esploratori): giovedì 5 giugno “Anello di Anghiari”, camminata di 10.6 km con partenza da piazza Baldaccio

Venerdì 6 giugno: CITTA' DI CASTELLO

Alle ore 18.00 presso il Chiostro del Museo Diocesano è in programma la presentazione del libro "Il sentiero dei dieci. Una storia fra Israele e Gaza" alla presenza dell'autore David Lerner; alle ore 21.30 l'Anfiteatro Verde di Città di Castello ospiterà il concerto spettacolo di e con Dj Gruff e Gavino Murgia

Trekking (organizzato dal Circolo degli Esploratori): venerdì 6 giugno “Anello di Pieve de' Saddi”, camminata di 14.1 km con partenza dal Rifugio Candeggio

Sabato 7 giugno: SAN GIUSTINO

Alle ore 18.00 presso Villa Graziani è in programma “L'eredità di Francesco” con Davide Rondoni; alle ore 21.30 l'Anfiteatro Verde di Città di Castello ospiterà il concerto spettacolo “ALTISSIMO, RINGRAZIARE desideroso” a cura di Effetto K e CARA

Trekking (organizzato dal Circolo degli Esploratori): sabato 7 giugno “Anello di Renzetti”, camminata di 13.6 km con partenza da Mulino Renzetti

Domenica 8 giugno: FESTIVAL DELLA CHIUSURA ad ASSISI

Alle ore 21.30 in piazza inferiore della Basilica di San Francesco è in programma "Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli", spettacolo teatrale di e con Simone Cristicchi in collaborazione con i frati del Sacro Convento di Assisi-Cortile di Francesco