Al via la 22esima edizione della Festa della Terracotta a Samminiatello

Montelupo Fiorentino (Firenze), 24 maggio 2024 – Arte, gastronomia e musica. Ma soprattutto artigianalità. Inizia stasera la 22esima edizione della Festa della Terracotta a Samminiatello, Montelupo Fiorentino. Fino a domenica, un weekend di appuntamenti nella piazza intitolata alla memoria di un pilastro della comunità, il maestro terracottaio Francesco Bitossi.

L’edizione 2024 “Le mani pensanti” si aprirà alle 17,30 con canzoni, filastrocche e contributi artistici in omaggio ai terracottai da parte dei piccoli della scuola dell’infanzia e primaria Santa Teresa del Bambino Gesù. Dalle 19, dopo il taglio del nastro, il VIII raduno mountain bike organizzato da Free Bike Montelupo. Spazio a sport, cibo e solidarietà. Alle 20,30 c’è la cena del terracottaio con la cucina del comitato di Samminiatello, e si va avanti alle 21 con i tornianti all’opera: i maestri saranno a disposizione dei curiosi per svelare i segreti della manipolazione dell’argilla raccontando storia e tradizione di uno dei mestieri più antichi che ci sia. Dopo le performance degli studenti dell’ Accademia di Belle Arti di Firenze e del Liceo Artistico Virgilio di Empoli, alle 21,30 si balla con la Big Blue Band sulle note degli anni ’70 e ’80.

La giornata di domani inizierà con la costruzione del forno di fibra ceramica alimentato a legna; all’interno, saranno cotte le opere in argilla foggiate dai maestri di Samminiatello. A dirigere le complesse fasi della cottura, Silvano Latini e Roberto Guerri. Dalle 9 alle 22 si potrà visitare la mostra degli scultori Antonella e Piero Bertelli. Tra gli eventi da non perdere, all’osservatorio astronomico Beppe Forti, l’inaugurazione della stele donata dai terracottai al Gruppo Astrofili di Montelupo. Avanti, nel pomeriggio, con balli, esibizioni sportive e letture dei bambini della scuola e con tante attività che andranno avanti fino a tarda sera. Sul palco di domani, la Terracotta Big Band. Alle 21,45 ancora spazio alle stelle con la consegna dell’attestato ufficiale dell’asteroide 297314 scoperto da Maura Tombelli nel 1998 e denominato dalla stessa “Ilterracottaio" in onore degli artigiani della frazione di Samminiatello.

L’Auser propone alle 22 il Tombolne solidale, per raccogliere fondi destinati alle attività estive degli anziani. Alle 23 è la volta della spettacolare apertura del forno che, tutto a un tratto rivelerà le forme incandescenti delle ceramiche riposte all’interno. A colorare la domenica il Torneo di scherma rinascimentale organizzato dalla Sala d’armi Achille Marozzo di Firenze. Dalle 15,30 la merenda è golosa con i bomboloni e i frani del gruppo culturale il Mattone di La Rotta. Il gran finale è con un altro attesissimo evento che fa parte da sempre della tradizione samminiatellina: il volo di Toppile. Il gendarme illuminato planerà dal campanile fino in Piazza Bitossi.