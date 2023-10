Festa da Dreoni a Firenze: Giocattoli Storici per il Centenario

Taglio del nastro con l’assessora Sara Funaro e la targa di Assogiocattoli tra mascotte, pista da slot car gigante, foto set, palloncini e laboratori e la sfilata delle Zanzare dei Bandierai degli Uffizi per la grande festa dei 100 anni di Dreoni, storico negozio fiorentino di giocattoli. Prosegue anche oggi, dalle 10 alle 19, alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi, la due giorni a ingresso libero dedicata a bambini e grandi. ’Dreoni, il Paese dei Balocchi fiorentino’ mette in campo tutte le sue magie per stupire tutti con la fantasia e trasportare nella realtà i sogni di intere generazioni evocati con la mostra sul Giocattolo d’Epoca esposta nelle vetrine di via Cavour fino al 14 ottobre. La mostra propone una rara collezione di giocattoli d’epoca e vintage, oltre a giochi iconici che hanno segnato periodi storici e che vivono nel ricordo di svariate generazioni. Si tratta in gran parte di pezzi unici, provenienti dall’archivio Dreoni e da importanti collezioni private. Tutti coloro che faranno acquisti avranno in regalo il Pinocchio Dreoni celebrativo dei 100 anni, in legno a tiratura limitata.