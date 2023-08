Ferragosto tre metri sopra il cielo Concerto all’alba in Garfagnana

Ferragosto in città? C’è chi direbbe: "Che sfortuna, mi tocca starci". E invece l’offerta di cose da fare è molto ampia. Insomma ce n’è di tutti i gusti, dalle attività culturali alle sagre e agli spettacoli. Per la vera novità di quest’anno però bisogna andare in provincia di Prato e più precisamente a Montepiano dove il 15 si leveranno in alto un bel po’ di mongolfiera e chi vorrà potrà vivere, per la prima volta, un’esperienza unica e originale. "Sarà un giro ancorato - ha spiegato Elena Mazzetti della Proloco del luogo - nel senso che le mongolfiere si leveranno in volo per 30 metri e sarà uno spettacolo davvero emozionante". (Prenotazioni 0574 959031 e 350 0970030).

Dalle mongolfiere si passa alle attività culturali. A cominciare da Firenze dove i musei resteranno aperti, le Cappelle Medicee e l’Accademia, entrambi anche in notturna. E sarà la prima volta per ul Museo di Casa Martelli, a due passi da piazza Duomo, che sarà aperto al pubblico nel giorno di Ferragosto, completando così l’offerta del gruppo statale dei Musei del Bargello. Per chi preferisce spostarsi e stare un po’ più al fresco al lago di Bilancino torna lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Musei aperti anche in altre città della Toscana come Arezzo dove sarà possibile visitare il Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”, ma anche partecipare ad Anghiari allo spettacolo di Tovaglia a Quadri, la cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate. Anche sull’Elba non si disdegna un po’ di cultura: aperte le due residenze napoleoniche di Villa san Martino e della Palazzina dei Mulini.

La Garfagnana risuonerà invece delle note del concerto all’alba. Sul palco dalle 4,45 il pianista Simone Graziano per Mont’Alfonso sotto le stelle (info sul sito www.montalfonso.it)

Spazio poi alle sagre che non possono mancare in questo Ferragosto che si preannuncia bollente. Non mancherà la festa di Ferragosto a Vaiano (Prato) con l’insostituibile cocomero. Ad Altopascio (Lucca) è in programma la sagra della polenta a palle. Il cunigliolo fritto regna sovrano al padiglione del circolo Arci alla Serra di San Miniato (Pisa). Per i buongustai, appuntamento a Colognole, frazione di Collesalvetti, con la sagra del cinghiale e a Rosignano Marittimo con la sagra del favollo.

Giornate all’insegna della tradizione a Sarteano (Siena) dove si corre la giostra del Saracino, a Montepulciano con il Bruscello sul sagrato del Duomo e a Porto Santo Stefano con il Palio Marinaro. Giornata speciale anche a Saturnia dove il Parco Termale propone l’ingresso serale con musica jazz, show acrobatici, coreografie con fuoco e degustazioni di vini.

Lu.Cri.