Arezzo, 4 dicembre 2023 – Entra nel vivo il programma di eventi del Natale 2023 a San Giovanni Valdarno.

Aspettando l’accensione dell’albero e delle luminarie che inaugurerà ufficialmente anche le festività natalizie nella città del Marzocco ( in programma venerdì 8 dicembre alle 16,45) mercoledì 6 dicembre si terrà lo spettacolo di beneficenza dei Ragazzi di Arnolfo.

Si tratta della serata - premio per l’apprezzato coro cittadino che, con ironia e capacità, intrattiene e diverte gli spettatori in tante e diverse occasioni attraverso canzoni popolari e della tradizione e che, lo scorso anno, si è aggiudicato la seconda edizione del Festival San Giovanni.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di San Giovanni Valdarno, si terrà mercoledì alle 21 al cinema teatro Masaccio ed avrà uno scopo benefico: tutti i proventi verranno destinati all’associazione onlus “Il Sorriso di Enrico” per la realizzazione del progetto “Spazio viaggio” un luogo di sport e di aggregazione per i giovani, nato dalla volontà dei genitori del giovane Enrico Dori, scomparso per un incidente stradale.

Insieme a I ragazzi di Arnolfo ci sarà anche il coro natalizio Lovah che allieterà i presenti con canzoni legate alle festività più dolci e attese dell’anno.

Una serata di musica, risate e solidarietà.