"E’ una situazione disastrosa. La giunta scarica le responsabilità"

Non si placano le polemiche sul bilancio della sanità toscana, in attesa che il tema approdi, a partire da oggi, in Consiglio regionale. "Se in Toscana mancano 460 milioni al bilancio per la sanità, non si può dare la colpa al governo Meloni o ai governi precedenti, né all’incerto payback – ha commentato ieri Susanna Ceccardi (Lega) intervenendo su Rtv38 - . Se mancano strutturalmente i soldi ogni anno e Giani deve alzare le tasse, ipotesi contro la quale la Lega è pronta a fare le barricate, la responsabilità è tutta dell’amministrazione regionale di sinistra che non sa organizzare a dovere la sanità. Se invece in Toscana le tasse non aumenteranno, sarà soltanto perché il governo di centrodestra darà una mano alla Toscana, senza barriere ideologiche. I nostri parlamentari toscani a Roma e i nostri consiglieri regionali stanno lavorando per questo". Annuncia la capogruppo leghista Elena Meini: "Pronti a fare un’opposizione durissima".

"La Toscana è l’unica grande Regione d’Italia a non avere l’assessore al bilancio perché il presidente Giani non ha mai voluto nominarne uno, tenendo la carica per sé – hanno detto il consigliere regionale di FdI Diego Petrucci e il capogruppo Francesco Torselli -. La situazione finanziaria toscana è drammatica. Giani e il Pd hanno provocato un buco di bilancio da 400 milioni, non hanno neppure nominato l’assessore competente e ora pretendono che gli italiani paghino per i loro errori".

E di "situazione drammatica" parla anche il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale, Marco Stella. "Non solo per il disavanzo di 400 milioni di euro – dice - ma anche perché la giunta e il presidente Eugenio Giani mostrano di essere in stato confusionale e non sanno che direzione prendere. Ogni mese cambiano idea, ma in realtà stanno preparando l’aumento della tassazione e come al solito cercano di gettare la colpa addosso al governo nazionale. La sinistra toscana ha accumulato un debito gigantesco in sanità e pensa di farlo pagare ai privati attraverso il payback o di aumentare l’addizionale Irpef. Noi diciamo no a qualsiasi aumento della tassazione".

Lisa Ciardi