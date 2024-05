È tutto pronto per l’avvio degli eventi legati alla prossima edizione della Giostra dell’Archidado

Arezzo, 2 magio 2024 – È tutto pronto per l’avvio degli eventi legati alla prossima edizione della Giostra dell’arcfhidado. Venerdì 3 maggio alle 21,15 in piazza della Repubblica si terrà la rievocazione storica della «Colata dei Ceri» (dallo Statuto di Cortona del 1325) e la consegna delle bandiere a dodici armeggiatori e del drappo da offrire a Santa Margherita. Il giorno seguente, sabato 4 maggio, alle ore 16 sempre in piazza della Repubblica si terrà la cerimonia dell’Offerta dei Ceri e del drappo a Santa Margherita con la benedizione dei balestrieri e della Verretta D’Oro a cui seguirà la consegna al Santuario del con l’esibizione degli Sbandieratori e Musici del Gruppo Storico Città di Cortona che prelude alla Festa di Santa Margherita di domenica 5 maggio.

Nel programma il 18 maggio è prevista la celebrazione del 30ennale del Gruppo storico della Città di Cortona, mentre nei giorni del primo e del 2 giugno si terrà la nuova edizione dei Mercatini medievali in centro a Cortona. Il 6 giugno è in programma la prima edizione del Palio della Civetta alle 21,30 in piazza Signorelli, a cui seguirà, nel giorno successivo del 7 giugno, la Serata delle bandiere.

La Giostra dell’Archidado è in programma domenica 9 giugno alle ore 16 in piazza Signorelli, preceduta sabato 8 giugno dalla cerimonia di rievocazione del matrimonio Casali-Salimbeni alle ore 21,30. Dal 7 di giugno Cortona sarà interessata anche dall’effettuazione di riprese che serviranno alla produzione di un’esperienza per la rappresentazione della Giostra dell’Archidado in un ambiente in realtà virtuale.