È stata prorogata fino a domenica 11 agosto “Ànemos”, personale di pittura di Giuliano Caporali

Arezzo, 2 agosto 2024 – È stata prorogata fino a domenica 11 agosto 2024 “Ànemos”, personale di pittura di Giuliano Caporali allestita nella Sala “Don Enrico Marini” (ex Oratorio del Corpus Domini) e nel Museo Comunale di Lucignano, in piazza del Tribunale a Lucignano (AR).

Gli ottimi riscontri di pubblico, infatti, hanno convinto gli organizzatori ad allungare di una settimana la mostra dell’artista aretino, inaugurata lo scorso 22 giugno.

Tanti turisti in queste settimane hanno potuto osservare da vicino le nuove opere di Caporali, in cui tornano gli elementi che fanno apprezzare da anni la sua pittura informale.

Anche nella nuova serie l’artista sperimenta e approfondisce equilibri e armonie tra forma, materia, segno e colore, attraverso i quali rivivere il vissuto personale che si fa collettivo, recuperare valori mai dimenticati, provare emozioni istintive e rivelare verità celate nell’angolo più intimo dell’anima.

A settembre le opere si trasferiranno in Alto Adige, per una prestigiosa personale alla Galerie 90 di Rio di Pusteria (BZ), ma per tutta la prima parte di agosto gli amanti dell’arte contemporanea continueranno ad ammirarle a Lucignano, nel cuore artistico di uno dei borghi più belli d’Italia.

“Ànemos” di Giuliano Caporali è presentata da Marco Botti e patrocinata dal Comune di Lucignano. La mostra è visitabile dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19.