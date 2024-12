E’ Natale a San Giovanni, gli eventi

Arezzo, 4 dicembre 2024 – E’ Natale a San Giovanni

Arte in corso Italia, concerti, mercatini, mostre, animazioni, giochi, laboratori, attività, video mapping e la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Cavour costruita attorno al grande albero di Natale. Presentati questa mattina tutti gli appuntamenti del ricco programma di eventi per le festività natalizie nella città del Marzocco. Accensione dell’albero di Natale e inaugurazione delle festività venerdì 7 dicembre alle 17. Il giorno seguente arrivano i Punkcake a Palomar e il 31 dicembre tutti in piazza con gli Stranobakkano

Torna la magia del Natale a San Giovanni Valdarno con un ricco calendario di appuntamenti che animerà la città di Masaccio per oltre un mese.

Arte in corso Italia, spettacoli, concerti, mercatini, mostre, giochi, laboratori, attività, video mapping e una pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Cavour costruita intorno all’imponente albero di Natale. Atmosfera, dolci noti e spensierati sorrisi per coinvolgere i cittadini di tutte le età e richiamare turisti e visitatori nella città del Marzocco a gustarsi le feste più attese dell’anno.

Tantissimi gli eventi che compongono il cartellone 2024, presentati questa mattina a Palomar, la Casa della Cultura e organizzati dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con l’associazione Pro Loco, il Centro Commerciale Naturale Le vie di San Giovanni, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, l’associazione Natale nel Mondo, il Museo delle Terre Nuove, Muse, l’Ente Basilica, Casa Masaccio-centro per l’arte contemporanea, il progetto Cittadini attivi, il Concerto Comunale, Calcit, Misericordia, Accademia musicale Valdarnese, associazione valdarnese di solidarietà, Coriandoli a colori, Liberarte, Coop sezione di San Giovanni Valdarno, associazione Paro Paro, associazione culturale Masaccio, associazione Sogni erranti, Fratres, Giuseppe Tavanti, Toscana Gospel Festival, i Ragazzi d’Arnolfo, l’Unione veterani dello sport, Asd centro mini basket Valdarno, la Pallavolo Valdarno e le scuole del territorio (Istituti comprensivi Masaccio e Marconi, Isis Valdarno, i Licei Giovanni da San Giovanni e la Scuola suore agostiniane).

“Anche quest’anno il Comune – hanno dichiarato il sindaco Valentina Vadi, l’assessore alla cultura Fabio Franchi e l’assessore al commercio e alle attività produttive Massimo Pellegrini – con il supporto di associazioni, attività commerciali e cittadini volontari, presenta un programma natalizio pensato per unire tradizione, cultura e intrattenimento. Un’offerta variegata, rivolta a cittadini e turisti di tutte le età e che vuole, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, essere un momento di aggregazione e di valorizzazione del territorio. Il Natale è un periodo magico, un momento in cui le famiglie si riuniscono, gli amici si scambiano auguri e le città si illuminano di luci scintillanti. Ma è anche un momento cruciale per l'economia locale ed il commercio in particolare, un'opportunità per valorizzare il nostro patrimonio culturale e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Gli eventi natalizi non sono semplici occasioni di svago, ma vere e proprie leve per lo sviluppo del nostro territorio e importanti strumenti di marketing territoriale. Gli eventi natalizi rappresentano inoltre un valore aggiunto imprescindibile per il nostro centro storico. Oltre a promuovere la nostra città e sostenere l'economia locale attirando un gran numero di visitatori, sia locali che turisti, sono anche un importante strumento per creare un legame più profondo tra i cittadini. Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato all’organizzazione delle tante e interessanti iniziative, dai dipendenti comunali alle varie associazioni e un “grazie” particolare a tutte quelle aziende del territorio che con il loro contributo economico hanno consentito di organizzare al meglio gli eventi”.

Numerose occasioni di svago, di divertimento, di approfondimento culturale per vivere i colori, il calore e la magia del Natale per le vie di San Giovanni Valdarno.

L’accensione ufficiale dell’albero di Natale e delle luminarie, che darà il via anche le festività natalizie a San Giovanni, è in programma sabato 7 dicembre alle 17. Mentre il Concerto Comunale di San Giovanni Valdarno accompagnerà le celebrazioni con musiche di Natale, sarà inaugurata anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio che, per quest’anno, ruota intorno all’imponente abete in piazza Cavour. A seguire sarà ufficialmente aperta anche la ventunesima edizione della rassegna di presepi dell’associazione Natale nel mondo, con la mostra alla cappella dei Pellegrini “Christmas greetings. Presepi dal mondo con richiami alle tradizionali cartoline augurali”. Saranno presenti, come ogni anno, anche i figuranti del presepe di San Regolo.

In programma anche il video mapping “Art of light” di Stefano Fake & The Fake Factory.

Attesa novità di quest’anno è la presentazione del progetto “Arte in corso Italia” una mostra collettiva, diffusa e democratica dedicata alla relazione tra contesto urbano e linguaggio artistico. Un’iniziativa del Comune di San Giovanni Valdarno da un’idea di Stefano Chiassai, a cura di Paola Maddaluno, con il coordinamento di Annalisa Di Filippo e la collaborazione della Proloco. Un’operazione realizzata grazie al supporto di dieci artisti contemporanei, allestito lungo la via principale della città toscana. Una selezione delle opere originali sarà esposta all’interno della Pieve San Giovanni Battista da mercoledì 18 dicembre 2024.

E il giorno seguente, domenica 8 dicembre alle 17,30 a Palomar Casa della cultura arriverà il gruppo che ha riportato il punk sulla scena italiana. “Valdarno meets Punkcake”, il nome dell’evento organizzato dal Comune che vedrà Bruno Bernardoni, Lorenzo Donato, Damiano Falcioni, Lorenzo Migliore Sonia Picchioni, raccontare la loro esperienza, il loro vissuto, le sfide future e le ambizioni. Saranno intervistati da Zeno Giannoni, speaker radiofonico, Ettore Donzellini di Redstone e Giampiero Bigazzi di Materiali sonori.

Fra gli appuntamenti tradizionali non mancheranno La Casina di Babbo Natale a cura dei volontari della Misericordia di San Giovanni Valdarno, lo spettacolo Deborah Moncrief & Millennium Gospel Singers, 28esima edizione del Toscana Gospel Festival martedì 17 dicembre, i mercatini in piazza, il Concerto di Natale venerdì 20 dicembre a cura del Concerto Comunale, il concerto Gospel for Christmas domenica 22 dicembre, “Christmas in lovah”, il coro di Natale dell’Associazione Culturale “Paro Paro” il 15 dicembre, i concerti dell’Accademia musicale valdarnese, le esibizioni dei Ragazzi d’Arnolfo e le cene di solidarietà. Si rinnovano le iniziative “Regalo sospeso”, “il Natale è alle porte”, la presentazione del video di auguri della Pro Loco e si moltiplicano gli appuntamenti dedicati ai più piccoli come il trucca bimbi, le letture natalizie, la casa di Babbo Natale, il Villaggio di Natale e la Befana dei vigili del fuoco il 6 gennaio.

Nel mese di dicembre e per le festività natalizie prosegue la programmazione del Masaccio d’Essai e Palomar presenta un ricco programma di eventi con letture animate, laboratori creativi, giochi e film.

Per questo Natale 2024, hanno contribuito ad arricchire il denso e interessante programma di iniziative anche le scuole del territorio, gli istituti comprensivi Masaccio e Marconi, l’Isis Valdarno, i Licei Giovanni da San Giovanni e la scuola suore agostiniane che hanno messo in campo spettacoli ed esibizioni degli studenti e delle studentesse.

Particolarmente attesa la cerimonia di consegna delle pergamene per i 50 anni di matrimonio domenica 15 dicembre alle ore 16 in Palazzo d’Arnolfo organizzata dall’Amministrazione Comunale di San Giovanni Valdarno.

Da non perdere lo spettacolo di clown, giocoleria e trampoli “Non ditelo a Babbo Natale” a cura del Centro Commerciale Naturale Vie di San Giovanni del pomeriggio di sabato 21 dicembre o lo spettacolo itinerante “Bianche presenze” della compagnia teatrale Accademia Creativa in programma lunedì 23 organizzato dall’amministrazione comunale.

Fra gli eventi “sportivi” troviamo la festa del 55°anniversario della fondazione della pallavolo Valdarno la mattina di domenica 22 dicembre alla Pieve di San Giovanni Battista, il torneo internazionale di basket 4°memorial a Mariotti a cura di Asd centro mini basket Valdarno venerdì 27, sabato 28 dicembre e domenica 29 dicembre alla palestra Itis e il tradizionale Capodanno di corsa il 1 dicembre organizzato dall’Unione nazionale veterani dello sport, sezione “Ezio Bianchi” di San Giovanni Valdarno.

Sabato 28 e domenica 29 dicembre alla sala La Nonziata Walter Sterbini intratterà il pubblico con musica, canzoni e parole.

Per salutare il 2024 fra musica, brindisi e divertimento, martedì 31 dicembre si esibiranno in piazza gli Stranobakkano con apertura straordinaria della pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Il giorno seguente, mercoledì 1 gennaio alle 17,30 alla Pieve di San Giovanni Battista, è in programma il “Capodanno in musica – tra l’Ottocento e Morricone”, concerto a cura di Giuseppe Tavanti e della Pro Loco di San Giovanni Valdarno.

E infine sono ben cinque le mostre in svolgimento nel periodo natalizio a San Giovanni. Al Museo delle Terre Nuove sarà possibile visitare “Giorgio Vasari e la natività. La pittura di lumi al tempo di Cosimo I”, promossa e organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno e da Muse e dedicata a Cosimo I de’ Medici e Giorgio Vasari nell’ambito delle celebrazioni promosse dalla Regione Toscana. E venerdì 13 alle 17,30 in Palazzo d’Arnolfo sarà presentato il catalogo della mostra curato da Alessandra Baroni e Valentina Zucchi.

Fino al 30 marzo 2025, inoltre, i sette musei del sistema museale del Valdarno sono sedi espositive di “La tua mente è la tua casa. La tua mente è la tua prigione”, una narrazione artistica inedita, curata da Nicolas Ballario, che vede la presenza di importanti artisti internazionali riflettere sui temi del museo e del limite, sia esso inteso come protezione o costrizione. Il Museo delle Terre Nuove ospita la scultura Shine di Valerio Berruti, inno alla poesia dell’infanzia, a cui risponde l’altrettanto poetica Cloud di Leandro Erlich al Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, in dialogo con l’Annunciazione di Beato Angelico. Sempre a San Giovanni Valdarno, Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea presenta una rosa di fotografie di Sofia Uslenghi, in dialogo con quelle di Gabriele Basilico.

In via Mazzini 27 trova inoltre spazio la mostra “Giornata al fiume” una collettiva di sette artisti in cui ognuno espone un’opera da cui si genera una connessione disinvolta e dialogica con gli altri lavori. Luca Ceccherini, Leonardo Devito, Gabriele Ermini, Giovanni Bonechi, Carlos Casuso, Lorenzo Ermini, Jacopo Naccarato sono i protagonisti dell’esposizione patrocinata dal Comune di San Giovanni Valdarno che resterà aperta e visitabile fino al 15 dicembre su appuntamento.

Nella Cappella dei pellegrini ci sarà la mostra presepi “Christmas greetings. Presepi dal mondo con richiami alle tradizionali cartoline augurali”, a cura dell’Associazione Natale nel Mondo aperta il venerdì e il sabato dalle 16,30 alle 19 e la domenica e festivi anche dalle 10 alle 12,30.

Infine troviamo “Arte in corso Italia” a cura di Paola Maddaluno con il coordinamento organizzativo Annalisa Di Filippo, da un’idea di Stefano Chiassai. La mostra espone gigantografie in corso Italia e, dal 18 dicembre al 12 gennaio 2025 presenta una selezione delle originali alla Pieve di San Giovanni Battista, visitabile da lunedì a domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19,30.