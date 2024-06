Arezzo, 29 giugno 2024 – È iniziata ufficialmente nel pomeriggio di venerdì 28 giugno la Xª edizione del Santucce Storm Festival a Castiglion Fiorentino.

Prima uscita pubblica dell’assessore alla Cultura Massimiliano Lachi dopo la rielezione: “Anche questa edizione del Santucce Storm Festival – spiega Lachi - è la riprova del successo di una formula che funziona, perché non basata sulla politica degli eventi, ma strutturata nel tempo. Il Santucce lascia una traccia, ed è una vetrina per i 25 finalisti che hanno la possibilità di presentare personalmente la loro opera al pubblico”.

Il primo incontro è stata l’occasione per presentare il calendario completo del Festival, oltre che la nuova giuria, composta da Caterina Menci, Angiolo Maccarini, Stafania Battaglini, Monica Mancini, Silvia Pelagatti e Pino Imperatore.

Ospite d’onore al Parco Presentini l’autrice di libri di poesia, saggistica e narrativa Lucrezia Lombardo, che ha presentato il suo ultimo romanzo “Bergasse 19. Una donna di nome Anna Freud”, edito da Les Flaneurs Edizioni. Un romanzo che è un atto d’amore verso una figura femminile come Anna Freud che in vita non accettò mai il ruolo in cui la società del tempo avrebbe voluto costringerla, eppure post mortem è rimasta intrappolata nell’ombra del cognome paterno.

Il concorso letterario ha visto la partecipazione di ben 110 iscritti provenienti da tutta Italia e prevede cinque incontri, uno al mese, fino al prossimo 8 dicembre quando verranno premiati i vincitori.

Prossimo appuntamento giovedì 18 luglio, ospite d’eccezione il direttore de ‘Il Mattino’ Roberto Napoletano. Durante la serata saranno presentate dagli stessi autori le prime cinque opere finaliste del concorso.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI 18 LUGLIO – ore 21:00 Piazza San Francesco Andrei Rodolfo Iavarone Marco Locatelli Giulio Mariotti Elisa Nigraterra Matisse 31 AGOSTO – ore 17:00 Parco G. Presentini

Bartalucci Linda Marsili Lidia Mori Lorenza Maria Le ragazze e i ragazzi del V.I.VA Romanelli Giuseppe 12 OTTOBRE – ore 17:00 Piazza del Municipio “Uno nessuno e centomila”

Andreozzi Angela Corneli Cinzia Falco Luigi Vignali Vincenzo Zanelli Leonardo 13 OTTOBRE – ore 17:00 Piazza dello Stillo “Uno nessuno e centomila”

Conti Roberto Lorusso Vincenza Milighetti Stefano – Santelli Daniela Savarelli Giulia Savarelli Serena 16 NOVEMBRE – ore 17:00 Auditorium “Le Santucce”

Carnemolla Cristina Giannini Ilario – Zocca Max Morini Lucia Sbarra Antonio Valsecchi Paolo 8 DICEMBRE – ore 17:00 Teatro comunale Mario Spina Premiazione dei vincitori