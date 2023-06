Due eventi dedicati a Don Milani e la stella Sabina Guzzanti al Passioni

Arezzo, 28 giugno 2023 – Nel centenario della nascita di Don Lorenzo Milani, il Passioni Festival celebra il priore di Barbiana con due eventi dedicati nella giornata di giovedì 29 giugno, dopo la visita a Barbiana di sabato 24 giugno.

Il primo appuntamento, in apertura della giornata di giovedì, è con Francesco Niccolini per la presentazione del suo ultimo libro; il secondo, in chiusura, con lo spettacolo teatrale “La parola fa eguali” con l’attrice Eva Martucci, che presenta un emozionante e suggestivo spettacolo a tre voci femminili sulla vita e il pensiero di Don Milani. In mezzo, una super ospite: Sabina Guzzanti, per la prima volta al Passioni Festival, che presenterà il suo ultimo libro “ANonniMus. Vecchi rivoluzionari contro giovani robot” edito da HarperCollins.

Inoltre da mercoledì 28 fino a venerdì 30 giugno, all’Arena Eden, sarà visitabile gratuitamente la mostra fotografica “Gianni e Pierino. Scuola di Lettera a una professoressa”, messa a disposizione dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. Un percorso che si compone di citazioni significative della Lettera accompagnate da foto d’epoca provenienti dall’archivio della Fondazione don Lorenzo Milani e che si articola in sei sezioni tematiche, ciascuna delle quali si conclude con una proposta di riflessione.

Tutti gli eventi della giornata, compreso lo spettacolo teatrale di Eva Martucci, sono ad ingresso gratuito. Il programma di giovedì 29 giugno

Alle 17:30, all’Arena Eden, l’autore e scrittore Francesco Niccolini, insieme a Sandra Gesualdi, presenterà il suo ultimo libro “La scuola più bella che c’è. Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi”, una biografia che racconta la vita e l'opera del prete più spigoloso e rivoluzionario della nostra epoca: una storia di scontri, amarezze, sconfitte, ma anche di un grande amore per la vita, per i più deboli, per i bambini.

Francesco Niccolini, nato ad Arezzo, è scrittore e autore per il teatro. Da circa dieci anni studia la figura del priore di Barbiana, sulla quale ha realizzato uno spettacolo teatrale intitolato “Cammelli a Barbiana”, con l’attore Luigi D’Elia. Uno spettacolo toccato dalla grazia e dalla fortuna, perché poco dopo la sua rappresentazione, nel 2017 Papa Francesco ha visitato Barbiana e da quel momento “Cammelli a Barbiana” è stato richiesto ovunque, fino alla messa in onda in Rai proprio nel 2017, anno in cui ricorreva il cinquantennale della morte di Don Milani.

“Quando Mondadori mi ha chiesto di scrivere un libro su Don Milani ho accettato subito – spiega Francesco Niccolini. Ho pensato di scrivere una biografia che potesse essere letta anche da ragazzi dell’età che avevano quelli che frequentavano Barbiana. Ho dovuto lavorare sulla semplicità, ponendomi il problema di quali parole usare per essere compreso da tutti. È stato bellissimo tornare a scrivere di Don Milani a distanza di circa otto anni dallo spettacolo ‘Cammelli a Barbiana’. A Luigi D’Elia e Sandra Gesualdi ho presentato l’architettura del libro e chiesto di scegliere su quali capitoli volessero scrivere. Poi in un secondo momento ho ripreso in mano il testo per amalgamare tutto. Don Milani insegna che non si arriva da soli, ma tutti insieme. E quando Mondadori mi ha proposto di scrivere il libro, ho pensato che sarebbe stato più bello se condiviso con persone che stimo profondamente e che hanno altre cose da dire”.

Alle 19:00 il Passioni Festival ospiterà per la prima volta una delle figure più originali e irriverenti dello spettacolo e della cultura in Italia: Sabina Guzzanti. Attrice, regista, scrittrice, comica, imitatrice, autrice televisiva. Difficile inquadrare una figura così poliedrica come Sabina Guzzanti, che al Passioni Festival – dialogando con il giornalista Francesco Maria Rossi – presenterà il suo ultimo romanzo “ANonniMus. Vecchi rivoluzionari contro giovani robot”, edito da HarperCollins. Sarà l’occasione per conoscere da vicino una delle personalità più forti dello spettacolo italiano e non solo. L’evento è ad ingresso libero.

Una giornata densa, quella di giovedì, che vedrà la sua conclusione con uno spettacolo teatrale. Alle 21:30 sul palco dell’Arena Eden salirà l’attrice Eva Martucci della compagnia Teatri Reagenti che presenterà lo spettacolo “La parola fa eguali”, un emozionante e suggestivo viaggio nella vita e nel pensiero di Don Lorenzo Milani attraverso le voci di tre voci di donne che per lui sono state dei punti di riferimento: la madre Alice Weiss, la perpetua Ed e una sua piccola allieva Carla. Uno spettacolo semplice, mai noioso, ma capace di far comprendere chiaramente, a chi non la conosce, la vita del priore di Barbiana.

La manifestazione ha il patrocinio della Fondazione Guido d’Arezzo e della Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Il Passioni Festival è reso possibile grazie al sostegno di Italpreziosi, Atlantide Adv, Centro Chirurgico Toscano, S.I.S. – soluzioni integrate per la sanità, LFI e Koinè. E in collaborazione con Confcommercio Firenze - Arezzo, Tenuta di Frassineto, Associazione Dimore Storiche Italiane, Vogue Hotel, La Feltrinelli Point Arezzo, Maninpasta, Officine della Cultura, Ristorante Antica Fonte.