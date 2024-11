Torna la Domenica al Museo, la mappa dei luoghi a ingresso gratuito in Toscana

Firenze, 30 novembre 2024 - Il 1 dicembre nuovo appuntamento con l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese in tutti i monumenti, musei, gallerie, parchi e giardini monumentali dello Stato. Come di consueto molti dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi Musei autonomi diffusi su tutto il territorio regionale saranno aperti gratuitamente con le mostre temporanee ancora in corso, visite tematiche e iniziative. Alcuni musei sono aperti esclusivamente con prenotazione obbligatoria, tutti i dettagli sugli orari e sulle modalità di ingresso su Musei Toscana FIRENZE A Firenze si potrà visitare la Galleria dell’Accademia, il MAF Museo archeologico nazionale di Firenze in piazza S.S. Annunziata, ore 8.30-14 (ultimo ingresso ore 13.15); il Cenacolo di Andrea del Sarto via di San Salvi, 16 ore 8.15-13.50; il Parco di Villa il Ventaglio ore 8.15-16.30; il Giardino della Villa medicea di Castello ore 8.30 - 16.30 (ultimo ingresso 16); la Villa medicea della Petraia Ingresso gratuito ore 8.30 - 16.30 (ultimo ingresso 15.30). Villa ingresso esclusivamente alle ore 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.00 con visite accompagnate per un massimo di 25 persone. La Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio ore 8.30 - 17.30 (ultimo ingresso 17.00). AREZZO Ad Arezzo si potrà visitare la Basilica di San Francesco ore 13-17,30 (ultimo ingresso ore 17); il Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Anfiteatro romano ore 9.00 - 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30). Il Museo di Casa Vasari ore 8.30- 13,30 (ultimo ingresso 12,30); il Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna ore 8.30-13.30, ultimo ingresso ore 12.30; Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere – Palazzo Taglieschi ad Anghiari ore 10-15 (ultimo ingresso ore 14). Arezzo celebra l’anniversario Vasariano con tre mostre al Museo di Casa Vasari “Il disegno fu lo imitare il più bello della natura”. La casa, i disegni, le idee: Giorgio Vasari e la figura dell’intellettuale architetto; al Museo archeologico nazionale Gaio Cilnio Mecenate “I Vasari “vasai” e la produzione ceramica aretina di età antica e al Museo nazionale d’Arte Medievale e Moderna “Alcuna cosa fuor dell’uso comune”. Il Convito per le nozze di Ester e Assuero di Giorgio Vasari. GROSSETO A Grosseto aperte l’Area Archeologica di Roselle ore 8:15-17:15 (ultimo ingresso alle ore 16.30); l’Area archeologica di Vetulonia ore 8:30-16.30 e il Museo Archeologico Nazionale ed Area Archeologica di Cosa ore 8:30-16.30. LIVORNO Porte aperte al Museo archeologico nazionale di Castiglioncello ore 10,30-12,30; al Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini a Portoferraio ore 9-13,30 (ultimo ingresso ore 13) e al Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Villa S. Martino sempre a Portoferraio ore 9-13,30 (ultimo ingresso ore 13). LUCCA A Lucca porte aperte al Museo nazionale di Villa Guinigi ore 9-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00) , al Museo nazionale di Palazzo Mansi ore 9-19. PISA Porte aperte al Museo nazionale di San Matteo ore 9:00 alle 13:30 (ultimo ingresso alle ore 13:00), al Museo Nazionale di Palazzo Reale ore 14 alle 18:30; Museo delle Navi Antiche di Pisa ore 14 -19.30, al Museo nazionale della Certosa Monumentale di Calci prenotazione obbligatoria con ingressi esclusivamente con visite accompagnate a cura del personale del museo alle ore 9.00 - 10.00 - 11.30 - 12.30. Al Museo nazionale di San Matteo alle 11 Marco Collareta presenterà una delle opere più preziose conservate nella collezione del museo: “La visione di Santa Brigida“, opera di Turino Vanni della fine del XIV secolo. La tavola proposta in questa occasione si lega al tema natalizio poiché illustra assai fedelmente, fino nei più minuziosi particolari, il racconto che fece nelle sue Revelationes Santa Brigida di Vadstena della visione avuta nella grotta di Betlemme durante un pellegrinaggio in Terra Santa nel 1372. Maria è in ginocchio volta ad Oriente perché in quella posizione diede alla luce Gesù e per prima lo adorò. Vi compaiono la cappa e le scarpe che si tolse prima del parto e la tela premurosamente preparata per avvolgervi il Bambino. PISTOIA Porte aperte al Museo nazionale di Casa Giusti a Monsummano Terme esclusivamente con visite accompagnate dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle ore 15.00 alle 18. PRATO Porte aperte alla Villa Medicea di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta Ingresso gratuito. Parco ore 8.15 - 17.00 (ultimo ingresso ore 16.30). Ingresso senza prenotazione. Villa, appartamenti monumentali e Museo della Natura morta. Prenotazione obbligatoria, ingresso ogni ora con visite accompagnate dalle 8.30 alle 15.30. Non si effettua la visita delle ore 13.30. Area archeologica di Comeana (PO). Tumuli di Montefortini e Boschetti ore 9.30 – 12-30. SIENA A Chiusi il Museo nazionale etrusco sarà straordinariamente aperto dalle 8,30 fino alle 20 e sarà ancora possibile visitare la mostra fotografica di Marco Rubegni “Lo stato delle cose”. Maurizio Costanzo