Domenica al museo a ingresso gratuito, ecco dove in Toscana

Firenze, 3 aprile 2025 – Il 6 aprile nuovo appuntamento con l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese in tutti i monumenti, musei, gallerie, parchi e giardini monumentali dello Stato. Come di consueto molti dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi Musei autonomi diffusi su tutto il territorio regionale saranno aperti gratuitamente con le mostre temporanee ancora in corso, visite tematiche e iniziative.

A Firenze domenica 6 aprile la Galleria dell'Accademia. Il museo fiorentino osserverà il consueto orario d'apertura, dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso alle 18.20). Grazie alla #domenicalmuseo, i visitatori avranno un'occasione unica per celebrare i 550 di Michelangelo Buonarroti ammirando alcuni dei suoi capolavori più prestigiosi. La Galleria dell’Accademia di Firenze, infatti, custodisce il maggior nucleo scultoreo dell’artista – un monumentale insieme che comprende i quattro Prigioni, il San Matteo, la Pietà di Palestrina e, naturalmente, il David. L’iniziativa ministeriale si configura, inoltre, come un’opportunità per scoprire le altre collezioni permanenti del museo fiorentino: i capolavori dell'arte tardogotica e rinascimentale, le pale d'altare realizzate tra il XVI e il XVII secolo e una selezione di capolavori dei maestri ottocenteschi – oltre allo splendido Museo degli strumenti musicali e alla Gipsoteca Lorenzo Bartolini, che custodisce i modelli in gesto dello scultore fiorentino e del suo allievo Lorenzo Pampaloni. La Galleria dell’Accademia di Firenze è aperta dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20). In occasione della #DomenicalMuseo non è attivo il servizio di prenotazione, sarà sufficiente presentarsi all’ingresso del Museo. La prenotazione, invece, resta attiva e fortemente consigliata per tutti gli altri giorni (al costo di 4 euro) – chiamando al numero +39 055 294883 oppure visitando il sito ufficiale della Galleria dell’Accademia.

Dal primo fine settimana di aprile la Villa medicea della Petraia, il Giardino della Villa medicea di Castello, il Giardino di Villa il Ventaglio e i Parchi archeologici della Maremma estendono i loro orari di apertura, così da offrire occasioni di visita più estese al pubblico per approfondire la storia e i capolavori che li caratterizzano. Novità anche ai Musei nazionali di Pisa che sempre dal primo weekend di aprile inaugurano un articolato programma di visite guidate realizzate in collaborazione con Cooperativa Archeologia e Itinera Livorno Cultura e Turismo, dedicate a pubblici eterogenei con particolare attenzione ai percorsi inclusivi.

Domenica 6 aprile l’appuntamento è al Museo delle Navi Antiche dove alle 15 e alle 17 partiranno le prime due visite guidate a pagamento. Non occorre prenotazione, ma è necessario presentarsi an museo almeno 15 minuti prima dell’inizio della visita. Sempre alle 17 NAYS presenta “Onde” un concerto di musica tradizionale e d’ispirazione popolare, con Anna Ulivieri (flauto), Dario Paganin (voce, strumenti a corda e percussioni) e Massimo Signorini (fisarmonica), e con la partecipazione della cantautrice Matilde Rosati eseguiranno canzoni di diverse epoche dal folk, alla tradizione napoletana, al cantautorato italiano, al progressive rock dei Procol Harum.

Nella sala della nave Alkedo si inaugura anche l’esposizione di opere a tecnica mista dell’artista indipendente torinese Lucia Mariella Genovese, con una proiezione del cortometraggio di videoarte “Thalassa” scritto e diretto dalla giovane regista pisana Sara Bedarida insieme a una loro installazione site specific.

Biglietti: visite guidate con posti limitati 10 euro, la prenotazione non è necessaria, ma consigliata inviando un messaggio al n. 324 0018050. Per partecipare occorre presentarsi al museo 15 minuti prima dell’inizio della visita. Concerto 15 euro (gratuito fino ai 18 anni), prenotazione consigliata: [email protected]

Anche a Pisa, al Museo nazionale di San Matteo visite guidate a pagamento alle 10.00 e alle 11.30. Biglietti: 10 euro, la prenotazione non è necessaria, ma consigliata inviando un messaggio al n. 324 0018050. Per partecipare occorre presentarsi al museo 15 minuti prima dell’inizio della visita. Ancora alle 11 a ingresso libero, si presentano i due volumi di Angelo Tartuferi “Deodato Orlandi: dalla «maniera greca» al Trecento” e “Francesco Traini. Un volume e la Santa Barbara ritrovata” con gli interventi di Massimo Dadà, Direttore di Musei nazionali di Pisa, Pierluigi Nieri, Direttore del Museo nazionale di San Matteo, Gabriela Garzanella Presidente della Società Storica Pisana, e gli storici dell’arte Gerardo de Simone e Mario Cobuzzi, coordinati dal prof. Marco Collareta”.

Ad Arezzo il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna, domenica alle 11, in occasione della recente acquisizione da parte del Ministero della Cultura, della grande pala raffigurante il Battesimo di Cristo del pittore casentinese Francesco Morandini, detto il Poppi (Poppi, 1544 – Firenze, 1597) nuovamente esposta, offre ai visitatori una colazione con prodotti tipici aretini per un’esperienza culturale e sensoriale integrata alla visita del museo.

A Grosseto, al Parco archeologico di Roselle, alle 10:30 è in programma una visita guidata gratuita, a cura della cooperativa Le Orme, un approfondimento sulla storia delle civiltà etrusca e romana e sulle vicende che hanno portato alla nascita di Grosseto. Alcuni musei sono aperti esclusivamente con prenotazione obbligatoria, tutti i dettagli sugli orari e sulle modalità di ingresso sul sito web ufficiale.

FIRENZE

MAF Museo archeologico nazionale di Firenze

Via della Colonna, 38 – 50122 Firenze (FI)

8.30 – 14 (ultimo ingresso 13.15)

Museo di San Marco

Piazza San Marco, 3 50121 Firenze

8.30 – 13.50 (ultimo ingresso 13.20)

Cenacolo di Sant’Apollonia

Via XXVII Aprile 1, 50129 Firenze

8.30 – 14 (ultimo ingresso 13.50)

Cenacolo di Andrea del Sarto

via di San Salvi, 16 – 50135 Firenze (FI)

8.30 – 14 (ultimo ingresso 13.50)

Chiostro dello Scalzo

via Cavour 69, 50123 Firenze

8.30 – 14 (ultimo ingresso 13.50)

Parco di Villa il Ventaglio

via Giovanni Aldini, 10/12 – 50131 Firenze (FI)

8:15 – 18:30

Giardino della Villa medicea di Castello

Via di Castello, 47 50141 Firenze

8:30-18:30 (ultimo ingresso alle 18)

Villa medicea della Petraia

Via della Petraia, 40 50141 Firenze

Giardino: ore 8.30 – 18.30 (ultimo ingresso 17.30) Per la Villa ingresso esclusivamente alle ore 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 con visite accompagnate fino a un massimo di 25 persone

Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio

via Ponti Medicei, 7 – 50050 Cerreto Guidi (FI)

8:30 – 17:30

AREZZO

Basilica di San Francesco

piazza San Francesco – 52100 Arezzo (AR)

13-17:30 (ultimo ingresso 17:00)

Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Anfiteatro romano

via Margaritone, 10 – 52100 Arezzo (AR)

9-19.30 (ultimo ingresso alle 18.30)

Museo di Casa Vasari

via XX settembre, 55 – 52100 Arezzo (AR)

8:30-13:30 (ultimo ingresso 12:30)

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna

Via San Lorentino, 8 52100 Arezzo

8:30-13:30 (ultimo ingresso 12:30)

Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere – Palazzo Taglieschi

piazza Mameli, s.n.c. – 52031 Anghiari (AR)

10.00-15.00 (ultimo ingresso 14.00)

GROSSETO

Area archeologica di Roselle

Via dei Ruderi s.n.c., Grosseto

8.15 – 18.45 (ultimo ingresso 18)

Area archeologica di Vetulonia

vie Case di Siena, s.n.c. – Castiglione della Pescaia

9.45 – 18.30 (ultimo ingresso 18)

Museo archeologico nazionale e area archeologica di Cosa

via delle Ginestre, s.n.c. – Orbetello

9.45 – 18.30 (ultimo ingresso 18)

LIVORNO

Museo archeologico nazionale di Castiglioncello

via del Museo, 8 – Castiglioncello (LI)

10:30 – 12:30

Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini

piazzale Napoleone, 1-3 – 57037 Portoferraio (LI)

9.00 – 13.30 (ultimo ingresso ore 13.00)

Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Villa S. Martino

via di San Martino – 57037 Portoferraio (LI)

9 – 13.30 (ultimo ingresso alle 13.00)

LUCCA

Museo nazionale di Villa Guinigi

via della Quarquonia s.n.c. – 55100 Lucca (LU)

9 – 19.30 (ultimo ingresso alle 18.00)

Museo nazionale di Palazzo Mansi

via Galli Tassi, 43 – 55100 Lucca

9 – 19.30 (ultimo ingresso alle 18.00)

PISA

Museo nazionale di San Matteo

9:00 – 13:30 (ultimo ingresso 13:00)

Museo nazionale della Certosa Monumentale di Calci prenotazione obbligatoria

via Roma, 79 – 56011 Calci (PI)

ingressi alle ore 9:00, 10:00, 11:30 e 12:30

Museo delle Navi Antiche di Pisa Arsenali Medicei, Lungarno Ranieri Simonelli 16, Pisa 14.00 – 19.30 (ultimo ingresso 18.30)

PISTOIA

Museo nazionale di Casa Giusti

viale Vincenzo Martini, 18 – 51015 Monsummano Terme (PT)

visite accompagnate dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle 17.30

PRATO

Villa Medicea di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta

Piazza de’ Medici, 14 – 59016 Poggio a Caiano (PO)

PARCO ore 8.15 – 17.00 (ultimo ingresso ore 16.30). Ingresso senza prenotazione. VILLA e appartamenti monumentali. Prenotazione obbligatoria, ingresso ogni ora con visite accompagnate con partenza ogni ora dalle 8.30 alle 15.30. Non si effettua la visita delle ore 13.30.

Area archeologica di Comeana – Tumuli di Montefortini e Boschetti

via Montefortini, 1 – Carmignano

8.30-13.00 e 13.30-17.00

SIENA

Museo Nazionale Etrusco di Chiusi

via Porsenna, 93 – 53043 Chiusi (SI)

8.30 – 13.50 (ultimo ingresso 13.20)