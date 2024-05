Arezzo, 10 maggio 2204 – Domenica 12 Maggio torna il Mercatino dei Ragazzi - 70° edizione

Circa 250 banchi e presenza di 400/450 bambini e bambine con loro genitori e nonni ; saranno presenti tra gli altri : scuola Isis sez. Orafi , Liceo Scientifico F. Redi, Scuola Buonarroti Fossombroni, gruppo Donne rosso-verdi, gruppo Donne Porta del Foro, Gruppo Aspettando il Mercatino, gruppo di Santa Firmina, collaboratori di Ponticino, gruppo mani&cuore per il Calcit, gruppo femminile Calcit, Fiab, OASI, pesca gigante calcit, banco dei libri calcit, piccoli chef, Sei Toscana, ed il punto baby pit-stop della Misericordia.

Nel pomeriggio dalle ore 16,00 in poi ci sarà la presenza presso il punto ristoro dei ragazzi del mercatino in concerto che quest’anno compie 30 anni ( alleghiamo anche il programma del mercatino in concerto 2024)

Il ricavato sarà destinato al sostenimento del servizio di cure domiciliari oncologiche – servizio SCUDO ; a fine serata ad ogni partecipante sarà consegnata la medaglia “ Amore per il prossimo” ideata dai ragazzi dell’ ISIS Margaritone sez. Orafi.

Spazio anche alla 30a Rassegna Musicale Mercatino in Concerto

22° Concorso “ Gianfranco BARULLI”

Concerto Orchestra Sinfonica C.A.L.C.I.T.

Direttore Artistico M° Greta PALAZZINI

Edizione con numerose scuole e maestri nuovi, presenti tanti conservatori (Siena,Firenze,Perugia,Livorno ) edAccademie.

Cominceremo Domenica 12 maggio alle ore 16 nel cuore del Mercatino dei ragazzi (accanto ai Bastioni) rievocando la prima Edizione, poi al Circolo Artistico e la giornata finale al Teatro PETRARCA.

Da Martedì 14 a Domenica 19 Concerti con rinomati Musicisti Aretini e giovani interpreti al Circolo Artistico.

Dedicheremo questa 30a edizione a Carlo BENUCCI recentemente scomparso.

In questi 30 anni sono stati raccolti in totale euro 125.ooo .

Giovedì 23 maggio inizierà il 22° Concorso CALCIT, intitolato a Gianfranco BARULLI ( fondatore del CALCIT ) che si concluderà Domenica 26 con la Finale tra i primi premi alle ore 10:30 al Teatro PETRARCA con la giuria Presieduta dal Prof. Claudio SANTORI ed i commissari :

M° Danilo TARQUINI

M° Marta LAZZERI

M° Luca RINALDI

M° Gianni BRUSCHI (assegnerà il Premio Silvano GRANDI )

Alle ore 21 Concerto dell' Orchestra Sinfonica CALCIT diretta dal M° Carmelo GIALLOMBARDO composta da noti musicisti aretini e vincitori delle scorse edizioni del concorso.

L’ ORCHESTRA ha come partner il Conservatorio di Siena, il Liceo Musicale di Arezzo, il Circolo Artistico e Lo Spazio Seme.

Eseguiranno:

Canto popolare salentino “ Beddha ci stai lontano “ Voce Gianni Bruschi

Pianoforte Marco Lazzeri ( arr. Massimo Melani )

L. Bacalov “ Il postino “ Violino Sara Rosati - Flauto Martina Veneri

B. Britten “ Playful Pizzicato “ per orchestra d’archi

W. A. Mozart dal concerto in Re minore Kv 466 " allegro "

al pianoforte Francesco PAMBIANCO

Alle ore 16:30 la 7a Edizione del Premio “CITTA’ di AREZZO ” offerto dall’Amministrazione comunale e dallo scultore Sandro RICCI.

Alle ore 18 durante le premiazioni verranno consegnati i Premi Speciali con le opere offerte dagli artisti:

Sara LOVARI, Federica MAURO, Alessandro MARRONE, Laura SERAFINI, Katarina ALIVOJVODICIL, Andrea ROGGI.

Gli Ospiti della 30° edizione della Rassegna:

Cinzia Della Ciana, Elisabetta RICCI, Lorenzo MAGI, CORO CANTORI DI VITA, Elisa GOTI, Maria Carolina LEUCALITTI, Viola SOLINI, Elisabetta MATERAZZI, Anna LIBERATORI, CORO Cantate Domino, Elena VELLA, William HULL, Tommaso MAGNANI, Francesco VELLA Francesco PAMBIANCO, ANGEL'S POP COR, Giulia GENOESE pianoforte,Duo GUINETTE M° Giulio CUSERI, M° Roberto ROSSI, Insieme Vocale TOURDION, M° Lara VIVIANI,Anna STOPPANI, Charlotte IEVA, Silvia VAJENTE, Samuele AMIDEI, Coro ViBa Voces, Matilde PICCARDI Stella PERUZZI, Andrea SARI,Giulio CAMAITI, Michelangelo ARRIGUCCI, Desiree CORSI ,Carolina LUZI ,Trio della Scuola di Musica di FIESOLE.

ISCRITTI alla 30a RASSEGNA e al 22° Concorso G. BARULLI .. n°460

SCUOLE partecipanti N° 35

MAESTRI N°40

Le Commissioni del 22° Concorso CALCIT Gianfranco BARULLI saranno così

composte:

1) Giovedì 23 maggio mattina

Presidente M° Nicolò DEGL'INNOCENTI

M° Samuele AMIDEI

M° Silvia VAJENTE

2) Giovedì 23 maggio pomeriggio

Presidente M° Paola PASQUINI

M° Michele CHIASSERINI

M° Andrea SARI

3) Venerdì 24 maggio mattina

Presidente M°Andrea TROVATO

M° Elisa PIESCHI

M° Martina VENERI

4) Venerdì 26 maggio pomeriggio

Presidente M° Stella PERUZZI

M° Lilit KHACHATRYAN

M° Leonardo SARACINI

5) Sabato 27 maggio mattina

Presidente M° Stefano CARSILI

M° Laureta CUKU HODAJ

M° Lorenzo MAGI

6) Sabato 27 maggio pomeriggio

Presidente M° Alessandro TRICOMI

M° Maria Chiara BELARDI

M° Stefania PADDEU

7) Sabato 25 maggio ore 20 CAT. Musica leggera

Pres. Maurizio BOZZI

M° Roby PAGANI

Mauro DAVERI

8) Domenica 26 maggio Cat. Musica e Danza

M° Danilo TARQUINI

Dott. Claudia DENTINI

9) FINALE Domenica 26 maggio ore 10:30

Presidente Prof. Claudio SANTORI

M° Danilo TARQUINI

M°Giulio CUSERI

M°Luca RINALDI

M° Marta LAZZERI

Prof. Gianni BRUSCHI

10) COMMISSIONE 7a Edizione “ PREMIO Città di AREZZO ”

Presidente Dott. Paola BUTALI

M° Lorenzo MAGI

M° Sandro RICCI