Definita la programmazione delle dirette di Amaranto Channel per l’edizione di giugno della Giostra del Saracino

Arezzo, 14 giugno 2024 – Definita la programmazione delle dirette di Amaranto Channel (canale 97 del digitale terrestre) per l’edizione di giugno della Giostra del Saracino curata da Luca Caneschi, Andrea Lanzi, Giorgio Marmorini e Paolo Nocentini con il supporto di tutta la redazione.

Si parte domani venerdì 14 giugno con un’Anteprima di Giostra dal Palazzo della Provincia, a partire dalle ore 21, con ospiti, un’ampia sintesi della presentazione della lancia d’oro e collegamento con i quartieri.

Sabato 15 a partire dalle ore 20.50, Cerimonia di Estrazione delle Carriere, mentre domenica 16 alle 13.30 appuntamento con "La Tavolata del Lanzi" e alle 20.30 la diretta integrale della prima sessione di prove.

Lunedì 17 giugno partono due nuovi appuntamenti, sempre in diretta: “Giostra a colazione” alle 10.30 e “Cocktail di Giostra” alle 18, che andranno in onda fino a giovedì 20, mentre alle 20.30 di lunedì e martedì sarà trasmessa la diretta integrale delle prove che sarà integrata da collegamenti con i quartieri.

Mercoledì 19 diretta della giostra simulata a partire dalle 21.10, e giovedì 20 la prova generale, sempre alle 21.10.

Venerdì 21 alle 11.30 da piazza San Francesco verranno trasmessi la bollatura dei cavalli e il giuramento dei cavalieri, seguiti alle 13 dalla Tavolata del Lanzi e alle 18 dalla Santa Messa celebrata da Don Alvaro Bardelli.

Sabato 22 giugno alle 11 la lettura del bando e le emozioni delle cene propiziatorie della sera precedente, mentre nel pomeriggio prenderà il via la lunga diretta che si concluderà a tarda notte con la festa del quartiere vincitore.

Serata speciale, infine, quella di martedì 25 giugno in diretta dal Roof garden del New Energy Valdichiana Hotel per la festa finale della prima edizione della Giostra del Saracino trasmessa da Amaranto Channel, durante la quale sarà anche premiato il vincitore del Fantasaracino.

Tutto questo e molti altri contenuti registrati ma inediti andranno a comporre le “97 ore di Giostra” che nel periodo tra il 14 e il 25 giugno Amaranto Channel dedicherà alla manifestazione, al netto delle repliche.