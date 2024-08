Dal palco di Sanremo a Malpighi Festival, live dei Colla Zio

Arezzo, 2 agosto 2024 – Arrivano direttamente da Sanremo: ci sono i Colla Zio tra i protagonisti della quarta edizione di Malpighi Festival. E’ partita la tre giorni di musica, teatro, mostre e altre performance artistiche, tra le quali il mercatino delle pulci, il live painting dedicato ai 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari e i djset in programma fino a domani al parco di via Malpighi. A colorare ulteriormente l’area del festival, in questo caso il porticato dei palazzi adiacenti al parco, la mostra di fumetti dal titolo Storie a fumetti tra Mythos e realta: l’esposizione, curata da Ilaria Pugi, vantera` le opere dei due disegnatori Roberto Melis e Valeria Del Gatto, rinomati artisti del panorama nazionale del fumetto. Anche per questa edizione non manchera` l’aspetto didattico, al quale negli ultimi anni Arezzo che Spacca si sta dedicando con cura: un’ampia gamma di scelta tra diversi laboratori e workshop apriranno le porte di molti settori artistici ai ragazzi che desiderano cimentarsi nelle attività delle varie maestranze coinvolte in un festival e non solo.

Ma il fiore all’occhiello di Malpighi Festival e in generale di tutte le attività di Arezzo che Spacca rimane a tutti gli effetti la musica e la produzione degli show che si alterneranno sul palco. Questa sera spazio ai Colla Zio, collettivo di giovani milanesi distintosi nella 73esima edizione del Festival di Sanremo e che si esibiranno sul palco di via Malpighi, domani toccherà ai Tre Allegri Ragazzi Morti, storica band del panorama nazionale che ha festeggiato da poco trent’anni di attivita` e che chiuderà la rassegna. Accanto a loro un ventaglio di artisti che animera` l’area festival a partire dalle 19, local emergenti come Matteo Croce e Ducho & Magno MC, e progetti affermati del panorama indipendente come i Kutso, Subuteo e Viola Violi.

“Questa che sta per iniziare è una delle edizioni più emozionanti. Ci proponiamo con un programma vario e di qualità che conferma la crescita della nostra associazione e l’affermazione crescente del Malpighi Hub. Per noi davvero una grande soddisfazione”, ha detto Francesco Checcacci, presidente di Arezzo che Spacca.

“Quarta edizione di un evento cresciuto dal basso ma che è ormai una realtà consolidata. Malpighi Festival è musica, cultura, ma è anche coinvolgimento degli abitanti del quartiere che sono i “primi” sostenitori della manifestazione, così come lo è il Comune attraverso il bando delle politiche giovanili che, per la sezione estiva, ha visto l’associazione Arezzo che Spacca prima classificata”, ha commentato l’assessore Federico Scapecchi.