Dal 25 febbraio, prende vita “Oasi Aboca”, la nuova serie web dell’azienda aretina

Arezzo, 18 febbraio 2025 – Dal 25 febbraio, prende vita “Oasi Aboca”, la nuova serie web dell’azienda toscana, che esplora la salute e il benessere attraverso il confronto tra generazioni, guidato dai volti noti di Sofia Viscardi, Guglielmo Scilla e Serena Dandini.

Il format in cinque puntate, visibile su YouTube e sui canali social di Aboca e prodotto da Red Joint, promette un viaggio ricco di spunti e riflessioni. Con il coinvolgimento di esperti di vari settori – tra cui psicoterapeuti, medici, climatologi e filosofi quali Matteo Lancini (psicoterapeuta), Pier Luigi Rossi (medico specialista in Scienza dell’Alimentazione), Giulio Betti (climatologo), Maura Gancitano (filosofa), Giorgio Volpi (ricercatore) – i tre conduttori affronteranno interrogativi universali che spaziano dalla salute mentale al rapporto con il corpo, dall'ambiente alla paura del futuro. Un invito a riflettere sul presente e su come possiamo vivere meglio oggi, partendo da domande che riguardano ciascuno di noi. Aboca, azienda leader nella produzione di prodotti naturali terapeutici, lancia questo nuovo format video, un'occasione per mettersi in gioco in un confronto intergenerazionale che sfida le convenzioni. In ogni puntata, Sofia Viscardi, Guglielmo Scilla e Serena Dandini affrontano con gli esperti temi cruciali per il benessere psicofisico, alimentare e sociale.

“In un mondo che va di corsa, abbiamo deciso di prenderci del tempo per parlare di cose importanti: come stiamo, cosa ci fa bene, che futuro vogliamo. Oasi Aboca è stato un viaggio bellissimo, tra riflessioni profonde, cavallette (letteralmente) e momenti leggeri. Spero che possa esserlo anche per chi ci guarderà!” – afferma Sofia Viscardi, scrittrice e web creator riconosciuta come la portavoce della Generazione Z per la sua capacità di tradurre il linguaggio e il mondo dei suoi coetanei agli adulti, e viceversa.

Le conversazioni si svolgono nella suggestiva cornice della sede di Aboca, immersa nel verde delle colline toscane. Un ambiente che richiama l’idea di un’oasi – un luogo fisico e simbolico di rifugio e rigenerazione. Oasi Aboca non è solo un angolo di natura, ma anche un “luogo interiore”, un rifugio che ciascuno può coltivare dentro di sé.

“Immergersi in una vera e propria oasi in Toscana per parlare del nostro presente, ma soprattutto affrontare l’incognita del nostro futuro, è stato un percorso entusiasmante compiuto insieme a degli esperti mai pedanti e banali. E soprattutto in compagnia di giovani compagni di viaggio da cui ho imparato sempre qualcosa, avendo la conferma che tra generazioni a confronto ci si può intendere benissimo e arricchire la nostra consapevolezza.” - Serena Dandini, scrittrice, conduttrice e autrice televisiva

Ogni episodio tocca tematiche universali che interrogano la nostra vita quotidiana, traendo spunti dalla psicologia, dalla filosofia, dalla medicina e dall’ambiente. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico su come affrontare le sfide moderne, come l'incertezza del futuro, il rapporto con la salute mentale e il benessere fisico.

“Mi avevano detto ‘Vieni in un’oasi a parlare di benessere’. Io, ingenuo, pensavo a un posto dove sdraiarmi sull’erba e respirare profondamente. Invece ho dovuto affrontare domande esistenziali, esperti incredibili e argomenti che di solito evito con la destrezza di un ninja. Alla fine, però, è stato illuminante. Se volete scoprire come si sta bene senza bisogno di trasferirsi in una grotta, ‘Oasi Aboca’ fa per voi.” – le parole di Guglielmo Scilla, attore e sceneggiatore italiano.

“Oasi Aboca” si inserisce nell’ampio impegno culturale di Aboca, un’azienda da sempre attenta alla promozione del benessere e alla riflessione sul rapporto tra l’uomo e la natura. Questo progetto, grazie anche alla collaborazione con la redazione del magazine Scomodo, si aggiunge ad altre iniziative culturali come Aboca Edizioni e Aboca Museum, e si propone come un'occasione di confronto aperto e stimolante per il pubblico.

“Oasi Aboca” sarà disponibile dal 25 febbraio su YouTube e sui canali social di Aboca.