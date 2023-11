"Cosa saremo poi" della compagnia Nata al Dovizi

Arezzo, 23 novembre 2023 – Nata Teatro, in collaborazione con il Comune di Bibbiena, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, presenta al Teatro Dovizi di Bibbiena in scena sabato 25 novembre alle ore 21, la nuova produzione “COSA SAREMO POI - Una semplice storia di bullismo”, tratto dall’omonimo libro di Luigi Ballerini e Luisa Mattia.

Gli interpreti Cinzia Corazzesi e Mirco Sassoli, diretti dalla regista Alessandra Aricò, attraverso i linguaggi del teatro e la musica dal vivo di Lorenzo Bachini, porteranno in scena una storia in cui il corpo di una donna, di una ragazza in questo caso, diventa, ancora una volta, oggetto sul quale esercitare potere e sopraffazione.

La storia è quella di Lavinia, giovane adolescente che ha tentato il suicidio. Perché? Falco, il più spavaldo tra i ragazzi della sua classe, lo sa bene: lui e alcuni altri, da mesi, hanno fatto di Lavinia l'oggetto di scherno e insulti sui social. Da qui inizia il racconto, Lavinia ricompone la memoria di ciò che è successo. È un processo lungo e sofferto, nel quale affronta tutte le ragioni del suo gesto, le sue debolezze e le sue insicurezze. La disperazione che l'ha così pesantemente segnata è difficile da sconfiggere ma sarà la vita stessa ad alleviare le ferite, e l'aprirsi al mondo gli rivelerà la strada da percorrere ed il vero volto di coloro che l'hanno ferita.

Le scene sono di Andrea Vitali e le figure di Carolina Cifuentes - Chumbala Cachumbala.

L’evento è ad ingresso GRATUITO. Per info e prenotazioni, chiamare o scrivere al numero 379 1425201.

Prima dello spettacolo, dalle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale “G. Giovannini” di Bibbiena, ci sarà la presentazione del libro “La Donna senza età. Auto-aiuto per le Donne” di Simona Cipriani, moderatore Gabriele Roggi.