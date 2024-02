Cosa fare nel weekend in Toscana: appuntamenti con carnevale, sagre e mercatini

Firenze, 9 febbraio 2024 - Maschere e coriandoli ancora protagonisti di questo fine settimana, l'ultimo di Carnevale, visto che Martedì Grasso cade martedì 13 febbraio. Per chi ama questa tradizionale festa di febbraio può scegliere tra i carri a Viareggio, il tuffo nel medioevo a Calenzano o i festeggiamenti a tema alla ruota panoramica di Firenze. Ma non manca il mercato vintage a Empoli, le sagre, i festeggiamenti del capodanno cinese e concerti. Ecco cosa fare sabato 9 e domenica 10 febbraio in Toscana.

Carnevale 2024

Tanti gli eventi legati al carnevale. A Firenze, alla ruota panoramica Florence Eye alle Cascine, anche sabato 10 e domenica 11 febbraio ci saranno musica, animazione, clown, acrobati del mondo circense. Domenica 11 febbraio a Calenzano torna il carnevale medievale, a partire dalle 14 in piazza Vittorio Veneto. Ci saranno giochi, spettacoli e il corteo storico che raggiungerà Calenzano Alto, dove saranno consegnati Torre d'oro e Torrino. Con l'occasione sarà aperto anche il Museo del Figurino storico. Carnevale dei bambini al centro San Donato a Firenze, che per domenica 11 febbraio, dalle 15, organizza animazioni per i più piccoli. A Orbetello, Grosseto, torna il Carnevaletto da 3 soldi, e domenica 11 febbraio prosegue il Carnevale di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, giunto alla sua 485esima edizione. In programma alle 11 l'arrivo delle Harley Davidson, a seguire il carnevale dei bambini con eroi e personaggi Disney e Willy Wonka, dalle 15 sfilata di carri allegorici con scoriandolata alle 17.

Chi ama il carnevale non può perdere i carri di Viareggio. Domenica 11 febbraio alle 15 è in programma il terzo corso mascherato, il quarto sarà martedì 13 febbraio, con la diretta tv nazionale. Se si va in Versilia sabato 9 febbraio si può comunque visitare le mostre allestite per l’occasione, portare i bambini alla festa pomeridiana Carnevaldarsena o ai laboratori creativi. Alle 14 di sabato 10 febbraio e alle 9 di domenica 11 febbraio appuntamento anche con il 35esimo motoraduno di carnevale, in piazza Maria Luisa a Viareggio. Il programma completo è consultabile qui.

Capodanno Cinese

Venerdì 9 febbraio alle 17 al tempio buddista Pu Hua a Prato viene suonata la campana, in concomitanza con la mezzanotte di Pechino. Sabato 10 febbraio si entra infatti nell'Anno del Drago e quindi non mancano i festeggiamenti in occasione del capodanno cinese. A Sesto Fiorentino in piazza Vittorio Veneto ci saranno musica, spettacoli e cibo per una due giorni di festa e incontro tra diverse culture. La manifestazione, organizzata dal centro commerciale naturale Sesto sotto casa e l’associazione Tavola rotonda Italia-Cina con il patrocinio dell’amministrazione comunale prenderà il via sabato 10 alle 14.30 con la danza del drago e del leone che apriranno un pomeriggio di esibizioni musicali, danze e dimostrazioni di arti marziali sul palco. Artisti, ballerini, cantanti torneranno in scena la domenica, a partire dalle 14.30 fino alla cerimonia di chiusura, prevista per le ore 18. Sia sabato che domenica stand gastronomici e di piccolo artigianato cinese animeranno la piazza già dalle 10 del mattino.

Concerti

Sabato 10 febbraio Claudio Baglioni fa tappa a Firenze al Mandela Forum con il suo tour aTuttocuore, ma tanti sono gli appuntamenti che offrono l'occasione di ascoltare buona musica. All'Aran Island Pub in via Barberinese a Campi Bisenzio, domenica 11 febbraio, alle 21.30, Simone Dellisanti, musicista, compositore e docente della scuola di musica Lizard di Firenze, presenta il suo nuovo disco “My Point of View”, che celebra la fusione del Funk, del Jazz e della musica Hip Hop, lasciando uno spiraglio aperto al Rock e al Blues. Sempre domenica sera, allo storico Bombardier di Signa tornano, dopo oltre dieci anni, i Rubbish, una delle migliori tribute band degli Oasis. Al G and B in via della Pace 34 a Venturina sabato 10 febbraio appuntamento con la Combriccola del Blasco.

Domenica al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio ripartono, dopo l'alluvione, i concerti di Omega. Alle 18 recital pianistico di Lorenzo Maria Scultetus, acclamato musicista sia in Italia che all'estero che eseguirà le musiche dei più famosi compositori dell'800, per rimanere in tema romantico, aspettando San Valentino. Per chi ama la musica classica, domenica 11 febbraio, al Palzzo Blu di Pisa, dalle 11 alle 12.30 concerto del quartetto d'archi Olb, con musiche di Giacomo Puccini e Giuseppe verdi. A Grosseto sabato 10 febbraio, alle 21 al Teatro Moderno c'è l'Orchestra della Toscana con Igudesman&Joo, esilarante miscela di cultura popolare, commedia e note classiche. Il duo, composto da un violinista e un pianista, è celebre soprattutto per combinare la musica classica con la cultura popolare, dando vita a spettacoli comici.

Mercati

A Pistoia sabato 10 e domenica 11 febbraio appuntamento con il mercato dell'antiquariato alla Cattedrale, in via Sandro Pertini 396. L'ingresso è libero. A Empoli torna il vintage al Palazzo delle Esposizioni con 45 espositori tra abbigliamento, accessori, oggettistica, vinili e cd. La fiera è aperta dalle 10 alle 20, sia sabato 10 che domenica 11 febbraio. Ingresso 4 euro.

Sagre & food

Si avvicina San Valentino e a Pisa arriva la fiera CioccoLove, che si svolge in Logge di Banchi, nel centro storico della città da venerdì 9 febbraio a domenica 11 febbraio. Tre giorni a base di cioccolato, tra degustazioni a occhi chiusi, show cooking e tanto altro ancora. Ingresso libero, dalle 9 alle 20. Info su www.alteregofiere.com. A Pistoia, a Le Piastre, domenica 11 febbraio c'è la sagra della Polenda Dolce. Polenta anche a Compiobbi, nel comune di Fiesole, per la sagra che dura tutto il weekend. Nel pomeriggio di sabato e per tutto il giorno di domenica 11 febbraio, ci sono le Frittelle in festa di Rapolano Terme, in via XX settembre 10, lato stadio.