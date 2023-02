Cosa fare in Toscana fino al 5 marzo: eventi e appuntamenti tra musica, incontri e arte

“Il Figlio” di Florian Zeller al Teatro della Pergola di Firenze fino al 5 marzo

Firenze, 27 febbraio 2023 – Da Enrico Brignano a Claudio Baglioni: la settimana che va dal 27 febbraio al 5 marzo è ricca di tanti appuntamenti culturali, dislocati su tutto il territorio della Toscana. E ci sono eventi per tutti i gusti: incontri, concerti, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre diffuse, conferenze e tanto altro.



Monsummano Terme (Pistoia), 28 febbraio

A partire dal libro “Cronache dalla contea di Giugnano”, conversazioni con Cinzia Silvestri, ospite del Gruppo di Lettura “Il tè delle quattro” che si confronterà con l’autrice in un incontro aperto al pubblico, il 28 febbraio (ore 17,30), nella Sala Iozzelli della biblioteca comunale "Giuseppe Giusti" di Monsummano Terme.



Arezzo, 28 febbraio e 1° marzo

Al Teatro Petrarca di Arezzo, il 28 febbraio e l’1 marzo (ore 21) Massimo Popolizio interpreta “Uno sguardo dal ponte” di Arthur Miller.



Firenze, 28 febbraio–5 marzo

Dopo il successo de “Il Padre”, Piero Maccarinelli dirige “Il Figlio” di Florian Zeller al Teatro della Pergola di Firenze dal 28 febbraio al 5 marzo. Uno spettacolo sulle incomprensioni generazionali, gli egoismi, l’incomunicabilità familiare, attorno a cui ruota spesso ogni adolescenza dolorosa. In scena con Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Giulio Pranno, Marta Gastini, e con Riccardo Floris e Manuel Di Martino.



Campi Bisenzio (Firenze), 1° marzo

“Quando sarò capace di amare - Massini racconta a Gaber” è lo spettacolo del pluripremiato scrittore e drammaturgo fiorentino in scena al TeatroDante Carlo Monni di Campi Bisenzio l’1 marzo (ore 21).



Viareggio (Lucca), 1° marzo

Per il progetto #LaBibliotecaFuoridiSè, il 1° marzo (ore 16,30) alla biblioteca comunale Guglielmo Marconi, si terrà la presentazione del libro di poesie “Declinazioni d'amore” di Giorgio Peruzio, poeta, scrittore e segretario dell'Associazione Medusa



Lucca, 1° marzo

Al teatro del Giglio va in scena il concerto del cantautore Claudio Baglioni: l’appuntamento è fissato per l’1 marzo (ore 20,45) per una tappa del tour di “Dodici note solo bis”.



Firenze, 2 marzo

Il 2 marzo (ore 18) presso l’ex convento di Sant’Orsola di Firenze va in scena “Le Case del malcontento”, spettacolo in prima assoluta ispirato al romanzo di Sacha Naspini.



Pratovecchio (Arezzo), 2 marzo

Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere sono i protagonisti di “Bloccati dalla neve”, brillante commedia di Peter Quilter in programma il 2 marzo (ore 21) al Teatro degli Antei di Pratovecchio.



Montecatini Terme (Pistoia), 2 marzo

Enrico Brignano con il suo “Ma... Diamoci del tu!” fa tappa al Teatro Verdi di Montecatini il 2 marzo (ore 21).



Firenze, 2-5 marzo

A 80 anni dalla pubblicazione, “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, la storia più letta e amata di tutti i tempi, approda dal 2 al 5 marzo (ore 21, sabato ore 16 e ore 21 e domenica ore 16) al Tuscany Hall di Firenze.



Cavriglia (Arezzo), 3 marzo

Il 3 marzo (ore 21,30) presso il teatro comunale di Cavriglia, dall’omonimo romanzo di Roberto Vecchioni, edito da Einaudi, Ettore Bassi porta in scena “Il mercante di luce”.



Siena, 3-5 marzo

Al Teatro dei Rinnovati di Siena, dal 3 al 5 marzo (ore 21, domenica ore 17), va in scena “Ci vuole orecchio”, ovvero Elio canta e recita Enzo Jannacci.



Grosseto, 4 marzo

Prima volta a Grosseto per il più grande show rock/sinfonico mai portato in scena: il 4 marzo (ore 21) al Teatro Moderno è in programma “Queen At The Opera”.



Arezzo, 4 marzo

Il 4 marzo (ore 19) appuntamento al teatro Petrarca di Arezzo con il Corpo di ballo e l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala diretti dal maestro Alessandro Bonato.



San Giuliano Terme (Pisa), 4 marzo

Il 4 marzo (ore 21,30) Luca Barsottelli si esibirà davanti al pubblico del “Magazzino di Antonio” (piazza Martiri della Romagna, 26) per la stagione teatrale 2023 di “Molina mon amour”. “Filippo vostro” è il nome dello spettacolo in programma, di cui l'artista versiliese è anche autore.



Prato, 4 e 5 marzo

Lo spettacolo solidale “Il Reame di Monteferranella” della compagnia degli Aristomanfani, sarà presentato al teatro Politeama Pratese il 4 marzo alle (ore 21) e il 5 marzo alle (ore 16).



Rosignano Marittima (Livorno), 5 marzo

Il 5 marzo (ore 16) al Teatro Nardini (via dei Lavoratori 23) va in scena “Cipì”, lavoro coprodotto da Teatro Evento e Zaches Teatro con protagonista Giorgio Scaramuzzino, già direttore artistico del Settore Teatro Ragazzi per il Teatro Nazionale di Genova.