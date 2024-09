Arezzo, 10 settembre 2024 – Cortona, un intero weekend intero con Sport sotto le stelle Venerdì 13 settembre le associazioni invadono strade e piazze, ecco i premiati. Voli in mongolfiera dal parco Petri. Sabato 14 settembre musica dal vivo Sport sotto le stelle torna ad animare Camucia grazie alle associazioni locali e alla collaborazione delle associazioni di categoria del commercio, il patrocinio del Coni, del Cip e il sostegno della Banca Popolare di Cortona. L’Amministrazione comunale di Cortona e l’Ufficio Sport hanno preparato un programma intenso che permetterà a giovanissimi, giovani e meno giovani di entrare in contatto con istruttori e operatori e di provare decine di discipline sportive diverse. Si parte venerdì 13 settembre alle 18 con la cerimonia di apertura in piazza Sergardi e si prosegue con le esibizioni dei gruppi nelle varie piazze e strade di Camucia dove saranno allestiti gli stand. Non mancano esibizioni di musica dal vivo, deejay set e specialità da gustare, grazie alla rete commerciale di Camucia, oltre ai mercatini. Presenti anche le associazioni di volontariato che si troveranno negli stand di via Lauretana. Fra le curiosità si segnala la gincana a cui ci si può iscrivere anche il giorno stesso della gara entro le ore 19 al tavolo in via Ipogeo, in piazza Indipendenza per tutti i ragazzi speciali ci sarà la possibilità di effettuare tour su auto d’epoca e al parco Petri sarà possibile, fino alle 23, salire sulla mongolfiera. Nella sede di Cautha in viale Gramsci sarà possibile partecipare a giochi di società e di ruolo. Alle 21,15 in piazza Sergardi si terrà la cerimonia delle premiazioni che vedrà la consegna dei riconoscimenti alla Upd Valdipierle per i 60 anni di attività, a Martina Pagoni, terza classificata in Toscana ai giochi matematici Kangourou e all’istituto comprensivo Cortona 2 «Gino Bartali» per i risultati ai campionati nazionali studenteschi di scacchi. Sabato 14 settembre dalle 20 in piazza Sergardi torneranno gli intrattenimenti musicali con il karaoke di Ivan Cardia e a seguire «Camucia sotto il segno del Blasco» insieme alle proposte gastronomiche dei locali e dei ristoranti della zona. Luciano Meoni, sindaco di Cortona «Con Sport sotto le stelle andiamo a ravvivare il centro di Camucia con tante iniziative e una bella partecipazione da parte delle associazioni sportive, di volontariato e la collaborazione dei commercianti che ringrazio per aver condiviso l’importanza dell’evento. Con questa manifestazione teniamo insieme tante realtà, sportive e di volontariato, con l’obiettivo di generare nuove sinergie a vantaggio del territorio di Camucia». Silvia Spensierati, assessore allo Sport del Comune di Cortona «Dopo la serata celebrativa che abbiamo organizzato a maggio con le premiazioni a sportivi e associazioni, abbiamo voluto confermare seppur in una data diversa, la classica formula di Sport sotto le stelle - dichiara l’assessore Silvia Spensierati - peraltro questo periodo è particolarmente importante per la scelta delle attività sportive da seguire nella stagione scolastica. Crediamo pertanto di dare un contributo importante per i giovani, le famiglie e per le varie associazioni». Lucia Lupetti, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cortona «Sport sotto le stelle è un fiore all’occhiello dell’Amministrazione comunale di Cortona, ha il pregio di favorire tutto il tessuto sociale cortonese e di farlo dialogare con il mondo sportivo. In questa serata mettiamo insieme il potenziale del nostro terzo settore e di una comunità con le sue persone e le sue imprese commerciali». Andrea Cardoni, Presidente di Banca Popolare di Cortona «Tutto ciò che va nella direzione di dare valore alle nostre comunità contribuendo alla loro crescita sociale ed economica rientra nella missione della nostra banca. Lo sport e l’aggregazione in generale contribuiscono in maniera determinante a creare spirito di comunità e a gettare i semi che portano allo sviluppo di idee, di iniziative, di intraprese che creano economia, sviluppo e contribuiscono al benessere delle persone che abitano il territorio e vogliono continuare a viverlo con piena consapevolezza e rispetto delle prossime generazioni». Alberto Melis, Delegato Coni di Arezzo Il Coni provinciale intrattiene un ottimo rapporto di collaborazione con il Comune di Cortona, una realtà particolarmente attiva nel proporre progetti e iniziative. L'evento del 13 settembre rappresenta una sorta di calcio di inizio delle attività delle tante realtà del territorio cortonese che meritano tutte la più ampia visibilità. Sarà un momento di festa per le associazioni sportive, utile anche a diffondere i valori dello Sport che hanno trovato quest'anno nelle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi la più alta celebrazione. Mirko Marinelli, Comitato Italiano Paralimpico sezione di Arezzo «Per noi rappresenta un’occasione per far conoscere anche lo sport paralimpico e quindi per i disabili. Lo sport deve essere un diritto per tutti, dev’essere integrazione mettendo insieme persone normodotate e disabili. Questa manifestazione ha il pregio di tenere insieme tutti questi mondi e di farli dialogare». Sport sotto le stelle è organizzato dall’assessorato allo Sport del Comune di Cortona, con la collaborazione di Confcommercio e Confesercenti, il patrocinio di Provincia di Arezzo e Regione Toscana, oltre alla partecipazione delle associazioni sportive e di volontariato locali.