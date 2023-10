Cortona on the move, il progetto fotografico 12x12

Arezzo, 11 ottobre 2023 – “Seduta sull’autobus, immersa nei mei pensieri, lo sguardo corre, come un tempo, fuori dal finestrino e si lascia cullare dal flusso della memoria, dal ricordo di quando, da piccola, salivo sull’autobus con i miei cugini e la zia materna per andare a trascorre il mese di agosto nel piccolo borgo di Ruosina, nell’alta Versilia”. Così descrive Daniela Tartaglia il suo lavoro fotografico realizzato per il progetto culturale 12X12 realizzato da Cortona On The Move e Autolinee Toscane e che sarà pubblicato a partire da oggi sul profilo Instagram @at_toscana.

Dopo Massimo Vitali e Margherita Verdi, a Daniela Tartaglia è stato affidato il racconto del trasporto pubblico toscano per il mese di ottobre. Daniela Tartaglia, originaria di Forte dei Marmi, si occupa di fotografia dalla fine degli anni Settanta ed è stata una delle fondatrici di Fotostudio, la prima galleria fiorentina dedicata interamente alla fotografia. Da allora ha sempre cercato di affiancare alla ricerca personale la passione per le problematiche filosofico-culturali mutuate dai suoi studi universitari. È una delle trenta fotografe italiane la cui esperienza, artistica e di vita, è entrata a far parte del volume Parlando con voi. Incontri con fotografe italiane, a cura di Giovanna Chiti e Lucia Covi del 2013.

L’indagine della fotografa per il progetto 12X12 è un ritorno alle radici versiliesi dopo anni di assenza e di fuga, un lento ritorno a casa, contrassegnato dallo stupore di non aver dimenticato nulla dei luoghi dell’infanzia e di portare ancora impresse nella pelle, come un marchio genetico, le emozioni e le sensazioni della scoperta adolescenziale del mondo.

Il progetto 12X12 vede coinvolti 12 fotografi over 60 che per 12 mesi, attraverso l’obiettivo, raccontano il territorio toscano e i suoi abitanti da una prospettiva del tutto inedita e originale. L’idea è offrire una diversa estetica del trasporto pubblico attraverso scatti d’autore che hanno saputo reinterpretare e dar luce alle storie, agli sguardi e alle relazioni di queste persone che si incontrano sull’autobus, indagando gli aspetti culturali e sociali delle comunità attraversate e dei territori connessi.

Tutte le opere sono pubblicate sul profilo Instagram di Autolinee Toscane @at_toscana.

È proficua e ricca di progetti la collaborazione tra il festival di fotografia Cortona On The Move e Autolinee Toscane. Tra i più recenti la partnership per la 13° edizione del festival, conclusasi lo scorso 1° ottobre, da cui sono nate le mostre Ultima Chance di Marco Garofalo, dedicata al potere della musica trap nelle periferie urbane, e la collettiva Get Rich or Die Tryin’ sui 50 anni del rap.

Il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move si svolge dal 2011 in Toscana a Cortona, in provincia di Arezzo. Protagonista della produzione fotografica a livello internazionale, il festival è un riferimento per fotografi, curatori, autori, critici, oltre che per il pubblico. A ogni edizione Cortona On The Move porta avanti una ricerca sull’evoluzione del linguaggio fotografico e privilegia sempre più̀ la produzione e la realizzazione di contenuti originali e inediti. La 13ª edizione di Cortona On The Move sarà dal 13 luglio al 1° ottobre 2023. Cortona On The Move nasce ed è prodotto da Associazione Culturale ON THE MOVE il cui obiettivo è diffondere e promuovere la fotografia contemporanea. cortonaonthemove.com

Autolinee Toscane dal 1° novembre 2021 gestisce il trasporto pubblico locale su gomma della Regione Toscana. Uno degli obiettivi di Autolinee Toscane è quello di coinvolgere la comunità degli utenti e far cambiare la percezione del trasporto pubblico, grazie anche alla collaborazione con realtà artistiche che poco hanno a che fare con il servizio dal punto di vista tecnico, ma che possono dare un punto di vista inedito a questo racconto. at-bus.it/it