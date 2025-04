Arezzo, 25 aprile 2025 – Cortona in fiore e fiera del rame, un primo maggio all’insegna dei colori. Tutto il programma

Giochi, animazioni, letture e truccabimbi floreale. La premiazione del concorso

Centro storico all’insegna dei fiori e del rame. Giovedì primo maggio Cortona si colora delle mille tonalità del mondo florovivaistico con la novità delle proposte dedicate ai più piccoli, tutte all’insegna dei fiori. Dalle 9 alle 20 piazza Signorelli, piazza della Repubblica e piazza Garibaldi ospiteranno la Mostra Mercato dei Fiori e del Rame e si coloreranno di fiori e piante, allestimenti da giardino, mercatini con articoli artigianali ed alimentari in tema floreale, per accogliere e far vivere ai visitatori un'esperienza unica tra colori e tradizione. Non manca l'angolo delle api e del miele grazie alla presenza di produttori locali.

Alle ore 16 in piazza della Repubblica di terrà l’esibizione degli Sbandieratori del Gruppo Storico Cortona, a seguire nella sala del Consiglio è in programma la premiazione del concorso «Cortona in Fiore». Le prime adesioni sono già pervenute e fino al 30 aprile sarà possibile inviare le foto degli allestimenti al numero whatsapp +39 338 700 9352 della Proloco Centro storico oppure via email all’indirizzo [email protected].

Questa edizione dell’evento vede il coinvolgimento degli studenti dell’istituto «Luca Signorelli» con le installazioni foreali nel loggiato del Teatro Signorelli e anche degli alunni della scuola primaria «Girolamo Mancini» e dell’infanzia «Sernini Cucciatti» dell’istituto Cortona 1. Dalle 17 alle 18.30 in piazza Signorelli tutti i piccoli sono invitati al «Truccabimbi floreale» a cura degli studenti dell’indirizzo «Operatore benessere» del liceo artistico e professionale superiore, mentre Radio Incontri propone il laboratorio «Baby speaker per un giorno».

Dalle 17 alle 19 saranno in corso altre attività di animazione per bambini come laboratori creativi in collaborazione con Proloco centro storico Cortona in piazza della Repubblica e le letture organizzate da Libreria Nocentini in Via Nazionale. Alle 17.30 possibilità di visitare il Duomo di Cortona con la guida di Silvia Vecchini e per chi preferisce il lato gastronomico i ristoranti del centro storico aderenti all'iniziativa, proporranno una ricetta dedicata ai fiori edibili.

Cortona in Fiore è un’iniziativa organizzata da Comune di Cortona e Confesercenti con la collaborazione del Gruppo storico e sbandieratori, Proloco centro storico, associazione Comuni Amici delle api e la partecipazione degli istituti scolastici Cortona 1 e «Luca Signorelli».